Detenido por arrebatar la billetera a un médico

Dos varones que se movilizaban a bordo de una motocicleta de color negro, en un momento de sorpresa y descuido, le arrebataron la billetera con elementos personales a un médico que ejerce en esta ciudad. El hecho ocurrió en calle Bolívar al 300, barrio 9 de Julio.Rápidamente, personal de la Agrupación Cuerpos realizó una saturación por la zona, tomando conocimiento de que la motocicleta en cuestión había ingresado a una vivienda particular emplazada en calle Casabella al 500, en barrio Los Nogales.Una vez en el sitio, personal del Comando Radioeléctrico aprehendió en una casa vecina a uno de los sujetos, secuestrando la billetera y dos motocicletas.La moto en la que se movilizaban era propiedad de la dueña de casa, por lo que ella también resultó aprehendida.El hecho se desarrolló en jurisdicción de la Comisaría Nº 2.Personal de Agrupación Cuerpos procedió a la inspección de un taller de motos clandestino sito en calle Ulises Dumont camino a San Expedito, en zona rural al oeste del barrio Güemes de esta ciudad.Entre las motocicletas que allí se encontraban, se halló una marca Motomel con pedido de secuestro por haber sido sustraída en el mes de mayo de 2015, recabó este Diario de fuentes extraoficiales.En la víspera, efectivos de la Policía Federal Argentina, fueron vistos por vecinos de esta ciudad realizando operativos y portando armas de fuego, por lo que dieron aviso a este Diario.Uno de esos operativos fue visto en una propiedad ubicada en calle Luis Maggi; y por la tarde, a las 16:30, también se encontraban en el cruce del camino de desvío de tránsito pesado -calle Luis Tettamanti- y la Ruta 70.Consultadas fuentes de la Justicia Federal de esta ciudad sobre el tema, dijeron no tener conocimiento de este asunto, por lo que cabe suponer que los “federales” habrían tenido alguna orden judicial del Juzgado Federal con sede en la ciudad de Santa Fe.Personal de la Sub Comisaría 2 Ataliva, procedió a demorar a un sujeto de 26 años. Tras investigaciones se determinó que el mismo poseía pedido de detención ordenado desde la ciudad de San Cristóbal. Se trasladó al individuo a sede policial.