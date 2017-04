SanCor: apoyo de la CGT rafaelina a ATILRA

La Confederación General del Trabajo Regional Rafaela emitió un comunicado en donde hace público "su apoyo a todos los trabajadores pertenecientes a la empresa SanCor CUL y se solidariza con los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (A.T.I.L.R.A.)"."Asistimos azorados a la orquestación de una campaña mediática antisindical acompañada de amenazas judiciales contra el Gremio y sus dirigentes; prácticas que no se condicen con un Estado que se jacta de democrático en lo discursivo pero que pone en clara evidencia, a través de este accionar, su claro perfil autoritario y déspota", sostienen.Agregan que "no son los trabajadores, los responsables de la crisis que atraviesa la empresa.La problemática es concreta de quienes manejan la empresa y debe insertarse en un contexto mayor, donde no se puede desconocer la crisis que atraviesa el sector y que requiere de un Estado presente que se ocupe del diseño y la planificación de una política estratégica que fortalezca y proteja al sector y ayude a superar sus males endémicos"."Esta CGT Regional Rafaela, hará uso de todas las herramientas democráticas y legales que sean necesarias para impedir el avasallamiento de una organización afiliada y hermana, que está siendo atacada con la única finalidad de someter la voluntad de los trabajadores para arrebatarles sus derechos y bienestar que han sabido conseguir hermanadamente", concluye.