La economía no logra despegar

Ayer se conoció el primer informe desarrollado por el Observatorio Comercial del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que arrojó que en este primer trimestre de 2017 las ventas no repuntaron respecto del mismo período del año pasado. El trabajo, realizado junto a la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), indicó que un 39% de los comercios encuestados indicó haber vendido menos que en el mismo período del año anterior, un 32% vendió igual y un 29% mencionó haber vendido más, considerando una inflación anual del 37%.En el informe del cuarto trimestre del 2016 mencionábamos, que si bien era incipiente, se observaban signos de recuperación para el comercio. A partir del relevamiento del primer trimestre de 2017 debemos destacar que esto no se repitió. Es importante recordar que el primer trimestre del 2016 fue en general para todos los rubros malo en ventas.A pesar del escenario complejo que viene atravesando el comercio se mantiene una postura optimista sobre el futuro. Esto queda reflejado cuando se pregunta a los empresarios sobre las expectativas de ventas para el segundo trimestre del año 2017 (abril - mayo - junio), donde el 54% esperan ventas superiores y el 33% iguales al mismo período que el 2016.CONTEXTO NACIONALSi bien en el mes de diciembre de 2016, la información sobre ventas minoristas mostraba una leve mejoría y una expectativa positiva en los comerciantes rafaelinos para el primer trimestre de este año, el relevamiento efectuado pone en evidencia que dichos deseos no se convirtieron en realidad. La situación coincide con lo acontecido a nivel nacional, tal como surge del estudio llevado a cabo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por cuanto las cantidades vendidas por los comercios fueron menores comparadas con iguales períodos del año anterior, lo que marca un comienzo de año con ventas por debajo de lo esperado.Una merma en el poder adquisitivo producto del elevado índice de inflación durante el 2016, incremento en las tarifas de principios de 2017, acuerdos paritarios sin impacto en este trimestre, altas tasas de intereses que desincentivan el consumo, dólar apreciado que en algunos casos traslada consumo al exterior, y el impacto del programa “precios transparentes” son algunas de las razones de la macro que afectaron las ventas comerciales del primer trimestre.No obstante, varios analistas coinciden en que el consumo se reflotará durante este año, sin alcanzar por ello índices demasiado elevados, de la mano de un consumidor que está cambiando sus hábitos, pasando de la compra compulsiva y oportunista a un mayor análisis al momento de decidir la adquisición de un producto. Algunos confían en que si los salarios reales y las jubilaciones aumentan por encima de la inflación, de la mano de una baja en el índice inflacionario y a partir del impacto de los acuerdos paritarios, la masa de dinero de los consumidores resultará mayor y ello generará al menos un incremento moderado de la demanda.