Claudia Korol: "hay un gran avance en Argentina"

- El grupo Ni una menos de esta ciudad convocó la presencia de una prestigiosa dirigente feminista, Claudia Korol, quien estuvo esta semana en la ciudad.La dirigente resaltó que "estoy invitada por el colectivo Ni una menos, con la idea de presentar un libro que se llama "Feminismos populares" y con la idea de hacer un diálogo con las mujeres o con quienes les interese charlas sobre las luchas de nuestras organizaciones de mujeres, libro que fue presentado en la biblioteca de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 445 "Carlos Steigleder".En cuanto a la situación del movimiento feminista en nuestro país señaló que "en Argentina en este momento creo que hay un avance muy importante del feminismo y también movimiento de mujeres, también del movimiento de lesbianas, travestis, trans, por ahí a contramano con lo que sucede con otros movimientos populares donde la ofensiva conservadora está golpeando duramente el movimiento de mujeres y como parte de eso el movimiento feminista está visibilizándose, saliendo masivamente a las calles, a pesar de golpes muy duros que venimos recibiendo las mujeres, como respuesta a esa salida a las calles, y a esa denuncia que marcan distintos modos de violencia machista, como respuesta aparece una ola de femicidios, de asesinatos, de crímenes, y una ola que no vemos y que no llegamos a percibir por ahí en los medios porque nos llega hasta ahí, que es la violencia doméstica, como respuesta, como amenaza, entonces lo interesante es que hay más conciencia en el movimiento de mujeres, en las mujeres, aunque no estén organizadas, hay más denuncias, podemos actuar y en algunos casos prevenir estas situaciones".Aseveró que "una parte de los varones se sienten interpelados por lo que sucede, y están tratando de pensar lo que significa y la responsabilidad que tienen en esa cultura machista, no sólo en los casos más claro de violencia y hay una gran parte de los varones que están defendiendo su poder, por eso reaccionan en forma agresiva por eso se da esa violencia más sórdida que se da en las casas, conocemos a muchas compañeras en los movimientos y por ellas nos llegan estas situaciones"."En los años 2000, cuando venía en crecimiento el fantasma de la desocupación, en los sectores populares un varón desocupado -por supuesto es una víctima del sistema- pero en la familia se volvía en agresor, porque entraba el alcohol, las formas de tratar de olvidarse y la violencia es contra el más cercano, y la más cercana es la mujer, y a veces los hijos también."Esta situación, de algún modo vuelve a suceder ahora, ya que estamos ante una crisis profunda, y es un alerta ya que los problemas no son solo económicos y sociales, sino que estos problemas culturales deben tenerse en cuenta".Al planteársele la necesidad de convivencia entre mujeres y varones, siendo imposible una sociedad de mujeres solamente, manifestó que "por supuesto que debemos convivir, no soy quién para aportar soluciones, pero debo remarcar la necesidad de fortalecernos, no contra los varones, sino para que nosotras tengamos más capacidad de defendernos, de cuidarnos, de evitar que nos maten, no se puede hacer una sociedad sin varones, no debe haber una sociedad donde maten a las mujeres, entonces creo en la medida que nos organicemos habrá más capacidad de decidir para que los varones cambien de conducta, para que reflexionen, en el caso de los más jóvenes hay algunas experiencias que varones tratan de pensar esto de sus privilegios, han quedado atravesados por el patriarcado; sino que se tengan al menos elementos legales, jurídicos que son protagonistas sociales, o de partidos, de políticos que hablan del bien común y luego son golpeadores, tienen que exigirse conductas éticas, estoy hablando de organizaciones mixtas, no sólo de mujeres, que se fijen pautas que les impidan reproducir esto."Hay otros elementos que tienen que ver con los medios de comunicación, ya que no pueden reproducir la violencia machista o naturalizarla, tienen que denunciarla y tienen que hacer una labor pedagógica, apostando a que cambie".Por otra parte y en cuanto al registro de ADN para violadores no quiso expresarse puntualmente al respecto por no ser especialista en temas penales, pero dejó en claro que una sola medida aislada no resuelve nada.