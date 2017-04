Massa y Stolbizer presentaron un plan para bajar precios de alimentos

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Los lideres del Frente Renovador, Sergio Massa, y del GEN, Margarita Stolbizer regresaron ayer al escenario político con la presentación de un plan para bajar precios de la canasta básica de alimentos. "La pelea de la Argentina de hoy no es la pelea por el poder. Es la pelea por los precios y por el empleo" enfatizó Massa al presentar la iniciativa denominada Programa Económico Urgente para la Argentina del Trabajo.El plan anunciado por Massa y Stolbizer consistirá por un lado en un proyecto de ley que elimine el IVA a once productos de la canasta básica, entre ellos leche, pan, papa, carne, fideos, harina, quesos, yerba y huevos. Massa estimó que el impacto de la medida en una familia tipo sería de entre 800 y 1.200 pesos mensuales en el hogar de un jubilado de entre 460 y 540 y en el de beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) de entre 390 y 500."No comprende el gobierno lo que significa en una familia cuando faltan 1.000 pesos", subrayó Massa quien cuestionó al oficialismo por tener "una mirada elitista". Massa también consideró "que la paritaria siempre tiene que ganarle a la inflación" y evaluó que en la "Argentina hay que subir salarios y bajar precios". A su vez Stolbizer señaló que "el gobierno está más dispuesto a utilizar un escenario de polarización que atender a las familias que están necesitando medidas urgentes"."No se puede progresar solamente con una economía de inversiones. Se necesita una economía del consumo. A la gente no le alcanza el sueldo", enfatizó Stolbizer. La otra pata de la propuesta anunciada por Massa y Stolbizer es una iniciativa por una "ley de góndola" que permita la competencia en grandes supermercados haciendo ingresar a más marcas por cada uno de los productos de la canasta básica".Massa anunció que desde la semana próxima se instalarán mesas impulsadas por el Frente Renovador, el GEN, y sindicatos para reunir firmas por esta iniciativa que busca "romper el negociado de la góndola". "Preferimos pelearnos con los supermercados para bajar los precios y no el triste espectáculo que está dando la política", enfatizó Massa.El diputado anunció también que invitará a que intendentes reduzcan tasas de higiene y seguridad y que gobernadores hagan lo propio con el impacto a los ingresos brutos que impactó en la canasta básica para lograr reducciones adicionales en los precios. El equipo de economistas del Frente Renovador y del GEN estimaron que el costo fiscal de las iniciativas será de entre 10 y 12 mil millones de pesos.El diputado Marco Lavagna consideró que ese costo podría compensarse con 7 mil millones de pesos que se destinaban a la devolución de parte del IVA a las compras con tarjetas de débito que fue eliminada por el gobierno nacional. Y a eso le sumó lo que el gobierno había previsto destinar por la rebaja del IVA a jubilados que compran con tarjetas de débito –Lavagna preciso que se trataba de 17 mil millones de pesos pero que solo se están devolviendo unos 2 mil millones-."Entre las prioridades del gobierno no están los trabajadores ni los consumidores", señaló Stolbizer durante la presentación realizada en un hotel porteño al tiempo que subrayó que "hace tres semestres que estamos esperando que arranque la economía". Massa y Stolbizer buscaron además cuestionar un escenario de polarización y anunciaron que durante mayo y junio presentarán mas propuestas con la idea de "resolver los problemas que no está atendiendo la política".