Macri presentó el "nuevo" Irízar, pero debió escuchar reclamos de empleo

"No hay trabajo, Macri" gritó un grupo de trabajadores al Presidente mientras este pronunciaba su discurso.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Mauricio Macri celebró ayer la recuperación del rompehielos "Almirante Irízar" y destacó "la capacidad de trabajo" de los argentinos, en medio de reclamos de empleo por parte de trabajadores de astilleros.En su primera actividad a su regreso de Estados Unidos, el Presidente recorrió el rompehielos ARA Almirante Irízar, que esta semana, luego de ser reparado y modernizado, volvió a navegar después de diez años y quedó en condiciones de participar de una nueva Campaña Antártica.Macri sostuvo que la recuperación de este emblemático buque es una demostración de "lo que los argentinos somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos" y destacó la importancia de volver a contar con el Irízar por lo que significa su aporte "en la investigación científica y tecnológica" para la lucha contra el cambio climático. "El tiempo pasa. Hace más de una década que tenemos fuera de servicio esta nave insignia de nuestro Programa Antártico. Realmente representa mucho lo que está pasando hoy", afirmó el Presidente, que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Julio Martínez; el jefe de la Armada, Marcelo Srur y el capitán de la nave, comandante Maximiliano Mangiaterra.En las instalaciones del astillero Tandanor, ubicado en la dársena norte del puerto, el Presidente recorrió toda la nave y fue informado en detalle de los trabajos realizados, no sólo para reparar los daños que había sufrido, sino para reconstruirlo y modernizarlo con tecnología de última generación.Pero, tras recorrer la embarcación, el mandatario fue sorprendido por el grito "No hay trabajo, Macri", mientras que durante su discurso se escuchó el reiterado reclamo de empleo de parte de obreros de Tandanor, identificados con una bandera del sindicato de los Talleres y Astilleros Navales."La verdad es que, justamente, este momento de entusiasmo, de esperanza, es contagioso. Esta mañana aterricé de los Estados Unidos y me la pasé hablando de lo que ustedes son capaces de hacer, les comenté...", decía el mandatario sobre su visita oficial al país norteamericano, cuando el grito del trabajador lo interrumpió: "¡No hay trabajo, Macri!".Luego de una brevísima pausa, el jefe de Estado reforzó el tono de su voz y continuó: "Les comenté lo que ustedes son capaces de hacer trabajando juntos...". Una vez concluido el acto oficial, el Presidente descendió de la tarima en la que estaba ubicado el micrófono y, dirigiéndose hacia el auto que lo iba a trasladar, miró al obrero y le manifestó que le iba a dar trabajo.El Irízar es desde 1979 el buque insignia del Programa Antártico Argentino y el martes pasado zarpó del puerto porteño para efectuar una navegación de ajuste de propulsión luego de permanecer una década fuera de servicio por un incendio que sufrió en 2007.Durante el viaje se realizaron verificaciones y ajustes de sistemas, equipos y motores para evaluar su respuesta ante diferentes exigencias: es un paso necesario en el proceso de las Pruebas de Aceptación tanto de Puerto (H.A.T. - Habor Acceptance Test) como de Mar (S.A.T. - Sea Acceotance Test) y de Hielo. Estas pruebas, de las que también participó personal de Tandanor, permitirán obtener la certificación final del Der Norske Veritas (DNV) de Noruega, una de las Sociedades de Clasificación más exigente del mundo.Además, el rompehielos duplicó su capacidad de transporte de Gas Oil Antártico (GOA) e incrementó en un 600 por ciento la cantidad de espacio dedicado específicamente a la investigación científica, se informó. Se reacondicionó además el área médica y se amplió la capacidad para transportar pasajeros con menor necesidad de tripulación, que pasó de 250 a 313 personas: la obra insumió más de 1.200.000 horas hombre y trabajaron por día entre 150 y 200 personas, entre contratistas y planta propia del astillero.Por su parte, Martínez sostuvo que la navegación realizada por el Almirante Irízar desde el pasado martes hasta hoy "era una prueba crucial", ya que "era muy importante que esto saliera bien y que pudiera navegar con propulsión propia y probar todos los sistemas".