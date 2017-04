El programa

La quinta fecha del Apertura de Primera A que comenzó el jueves con varios adelantos se completará mañana con el resto de los encuentros, entre los que se destaca el clásico entre Sportivo Norte y Argentino Quilmes. Dicho juego será dirigido por Mauro Cardozo. Los otros partidos, que también irán desde las 15:30hs (Reservas 14hs): Dep. Ramona vs. La Hidráulica (Víctor Colman), Peñarol vs. Arg. Humberto (Franco Ceballos).Se juega la fecha 2 con el siguiente programa, desde las 15:30hs:Sportivo Santa Clara vs. Talleres de María Juana (Javier Simoncini), Atlético María Juana vs. Zenón Pereyra F.B.C. (Enrique Calderón), San Martín de Angélica vs. Argentino Vila (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Josefina vs. Bochófilo Bochazo (Angelo Trucco).Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (José Rodríguez), Unidad Sancristobalense vs. Independiente de Ataliva (Silvio Ruíz), Deportivo Tacural vs. Moreno de Lehmann (Sebastián Garetto), Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao (Raúl Cejas).Se pone en marcha el Apertura del tercer grupo liguista con los siguientes juegos: Sp. Libertad E.C. vs. Belgrano San Antonio (Guillermo Vacarone), Juventud Unida Villa San José vs. Sp. Aureliense (Raúl Rodríguez), Dep. Bella Italia vs. Deportivo Susana (Claudio González), San Isidro de Egusquiza vs. Atlético Esmeralda (Guillermo Tartaglia).