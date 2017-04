Hoyos y la realidad de Atlético

Después de seis encuentros y por sexta vez en el campeonato, van disputadas 21º fechas, Atlético de Rafaela pudo mantener su arco en cero. Claro, el gran problema para la ‘Crema’ pasa por la ofensiva con todo lo que le cuesta convertir (tiene 19 a favor). A pesar de esto, el rendimiento defensivo trae algo de tranquilidad y confianza. Lo cual para un equipo que necesita sumar siempre es ideal. También hay que tener en cuenta errores puntuales que costaron puntos gordos, como en el Bajo Flores, Liniers, Rosario o en el propio Monumental de Alberdi. En líneas generales, el rendimiento siempre fue de aceptable a bueno. Y muy bueno el último juego ante Boca.“En lo personal hacía bastante que no tenía la valla en cero (el 0-0 vs Central por la 4º fecha, en septiembre último)”, contó el arquero Lucas Hoyos en relación al empate del último domingo ante lo “Xeneizes”. Luego analizó: “Hicimos un gran esfuerzo, los chicos terminaron muertos, hay que seguir sumando para que este fin de semana pase lo mismo y darle tranquilidad a los chicos de arriba para que ellos hagan su trabajo. No es solo cuestión de los delanteros sino de todo el equipo en buscar de todas formas para poder convertir y seguir de esta manera en lo defensivo”.-Es un partido muy importante para nosotros, una de las primeras nueve finales que nos quedan así que tenemos que ir a buscar el resultado.-Sí, es el primero de los nueve que nos quedan. Es un rival directo y tenemos que saber que tenemos que empezar a descontar puntos en estas fechas y haremos todo lo posible para que los tres puntos vuelvan a Rafaela.-Está todo muy parejo, algún partido iban a ganar, les tocó de visitante en una cancha que es difícil pero está todo muy parejo. Hizo un muy buen planteo y seguramente ahora también lo jugarán como una final porque saben que nosotros le podemos llegar a descontar tres puntos y ellos alejarse. Va a ser un buen partido, esperemos que estemos bien para traernos los tres puntos.-Es cierto que miramos los resultados de los demás pero es obvio que tenemos que ganar y esperemos que empecemos desde esta fecha con Olimpo, va a ser muy duro pero falta esos pequeños detalles para llevarnos la victoria.-El fixture lo sabemos, tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar más allá de este fin de semana. Si no ganamos no podemos pensar en lo que puede venir el próximo fin de semana, es partido tras partido, tenemos que descontar puntos.-Nos faltan detalles para convertir, pero después tenemos que defender cada pelota como si fuera la última. Nos empatan en Independiente, con Huracán en el último minuto y esos puntos duelen, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que viene y saber que el compromiso está y haremos todo lo posible.-Nosotros venimos jugando intenso y buscando el arco contrario, ellos creo que no se van a defender y si bien el empate les sienta mejor a ellos nosotros no podemos pensar en un empate porque nuestra idea es ir a buscar los tres puntos como lo hicimos hasta ahora, a veces nos puede salir bien o mal pero esa es la idea desde principios de año.