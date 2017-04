Unión, por la clasificación

Unión de Sunchales recibirá esta tarde, desde las 16, a Cipolletti de Río Negro en un encuentro correspondiente a la última fecha de la segunda etapa de la Zona Campeonato del Federal A, en el Nonagonal zona B. El cotejo será arbitrado por Federico Guaymas Tornero.Este grupo tiene tres punteros, siendo uno de ellos el Bicho Verde, junto con Defensores de Villa Ramallo y Agropecuario Carlos Casares, mientras que a 2 puntos se ubica Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Recordemos que en la tercera fase, para ir por el ascenso directo a la B Nacional, se jugará un pentagonal con los dos primeros de cada zona y el mejor tercero. El equipo dirigido por Adrián Tosetto tiene grandes chances, ya que su rival no tiene posibilidades, y además dos de sus rivales en la lucha juegan entre ellos, Gimnasia y Defensores. Por eso con un empate estará en el Pentagonal sin depender de nadie.Luego del milagroso empate conseguido en Bahía Blanca ante Villa Mitre, Unión quiere festejar el pasaje ante su gente.PROGRAMACIONa las 16 Juv. Antoniana vs. Sp. Patria; Unión de Villa Krause vs. Altos Hornos Zapla y Unión Aconquija vs. Chaco For Ever. Anoche jugaban los ya clasificados Mitre de Santiago del Estero y Gimnasia y Tiro de Salta.a las 16 Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Villa Ramallo; Unión vs. Cipolletti; Dep. Madryn vs. Agropecuario. Mañana Alvarado vs. Sp. Las Parejas.