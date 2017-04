Plenario de ARDI: planteos a la EPE

Tal como fuera anunciado, en la víspera esta ciudad fue sede del primer plenario del año de ARDI -Agenda Regional de Industrias-, encuentro que fue desarrollado en una de las salas del Hostal del Parque Casic, en la Av. H. Yrigoyen de esta ciudad.En la oportunidad entrevistamos a Daniel Frana y Gabriel Rivarossa, ambos integrantes del organismo que sesionó en nuestra ciudad, quienes aportaron su visión sobre la temática debatida en la ocasión.En tal sentido destacaron que "en esta oportunidad correspondía hacer el plenario en esta ciudad, normalmente la mesa la presiden los industriales, los presidentes de cada una de las comisiones de Industria - San Vicente, Sunchales, San Jorge,San Guillermo, San Carlos, Rafaela, Esperanza, Tostado, Gálvez, Ramona, Ceres, Zenón Pereyra-."El principal tema de hoy -por ayer- fue el tema de las asimetrías que las industrias tienen en el interior de la Provincia, los problemas que se tienen en términos de energía, en término de las obras que se demoran con el gasoducto, problemas en áreas industriales en que los pueblos no pueden conseguir terrenos para instalarlas. También se consideraron los inconvenientes que acarrean a algunos sectores las importaciones, la coyuntura: la caída del consumo en algunos sectores es importante y en otros sectores la importación también."El sector que por ahí hoy puede traccionar y que depende del sector agropecuario, la agroindustria, que de algún modo, a partir de la quita de retenciones y algunas políticas más favorables para el campo tracciona en la cadena de valor de autopartes, agromáquinas y equipos; al resto le hicimos un relevamiento a nivel de todas las localidades, si bien no hay empresas en crisis en términos de despidos y suspensiones -excepto Sunchales- lo que vemos es que las empresas están tratando de retener el personal, hacen algún tipo de equilibrio o ajustes"."Esos ajustes, puertas adentro, siempre se están haciendo, justamente para estar competitivos a nivel nacional e internacional, son ajustes que los respectivos gobiernos nacionales, provinciales y municipales, tienen que empezar a hacerlos, está claro que con el tiempo puede darse pero percibimos que son demasiado lentos para estar competitivos, hay empresas grandes que pueden aguantar ese tiempo de transición pero a las pymes se le hace insostenible".Remarcaron especialmente que "con respecto a la energía están planteándose las diversas situaciones y en la sala se encuentran funcionarios de la EPE respondiendo a las consultas, no sólo de Rafaela, sino de todas las localidades presentes".Por otra parte consideraron que "cuando uno habla, interactúa, se siente escuchado, pero sucede que los tiempos de ellos, por razones políticas, por razones estructurales, no son los tiempos que necesita la industria".Además resaltaron que "estos espacios son valiosos ya que la Dirección de la EPE de la región está respondiendo, presentando la información, atendiendo los planteos de cada uno, está el secretario de Industria de la Provincia, también, importante su presencia porque ese diálogo genera acciones; de hecho, hemos generado, desde acá, se han propuesto cosas que luego terminaron siendo programas nacionales o provinciales, relativos a la crisis energética o lo que fue el programa Mi Galpón, por ejemplo, lo importante es esto, la presencia de industriales, ya que han participado industriales de la región, el 80% de los asistentes son industriales que están en el día a día, juntarnos y compartir todo esto es muy bueno. Participan algunos legisladores como el diputado Omar Martínez. Carlos Braga, subsecretario de Comercio Exterior, y la titular de la Agencia de Inversiones, funcionarios de primer nivel en la Provincia".