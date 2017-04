Campus UNRaf: habrá controles para habilitar los nuevos loteos

En la mañana de ayer, la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, volvió a encontrarse con los concejales, para continuar la reunión que había sido suspendida el pasado miércoles, en donde los ediles pretendían resolver una serie de dudas referidas al convenio entre privados para que la Unidad Nacional de Rafaela pueda tener su propio campus."El principal punto en donde giró la conversación fue con respecto a la expansión de la urbanización, qué pasaría con respecto al asentamiento que hay en el sector, qué aportaría la UNRaf... Hubo algunas sugerencias que me parecieron buenas, con respecto a controlar más las etapas de las urbanizaciones, y también algún compromiso de la UNRaf, para que comiencen las obras en un determinado plazo", indicó Nizzo en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).Con respecto a los controles, Nizzo indicó que "habrá control y gestión de las urbanizaciones. Para seguir habilitándolas, deberán estar resueltas algunas cuestiones en el resto de la ciudad o en el entorno. Deben estar consolidados los lugares, no se abrirán urbanizaciones que generen 'huecos urbanos', sino que vayan dándose de manera compacta", especificó."Los controles implicarían ir habilitando por etapas pequeñas, tal cual como lo dice la ordenanza 2588. El urbanizador puede empezar a hacer obras, si le damos una visación previa, en función de la etapabilidad. En este caso, tendremos mayor atención, para que no queden loteos desprendidos en el medio de la nada, sino que se vaya consolidando de a poco. Esta va a ser una urbanización de, mínimo, 50 años", dijo la funcionaria.Nizzo tildó de "muy buena" a las dos reuniones: "todo este convenio de la UNRaf despertó en los concejales una atención sobre ciertas cuestiones que son fundamentales para la gestión de la ciudad, tienen que ver los beneficios de los privados. Anoche se aprobó la modificación de la conformación de la Comisión de Desarrollo Urbano, con la participación de los concejales. La intención de abrirla es para involucrar a los concejales en los procesos y comenzar a discutir un montón de temas que quedan en los ámbitos ejecutivos o técnicos y cuando se deben trasladar a los concejales o a la sociedad, se tornan difíciles de comprender".PROYECTO PARA EL ASENTAMIENTOOtra de las dudas que tenía el Concejo era qué pasaría con el asentamiento "Papa Francisco", que está "detrás" del Cementerio. "Era una de las preocupaciones también de uno de los dueños de los terrenos y nos pidieron hacer gestiones. El Intendente la inició ante Nación para trabajar en sectores vulnerables, que involucra asentamientos, como se trabajó en el sector norte. Hay fondos nacionales para eso. Estamos esperando qué es lo que pasa. Igualmente, hasta que llegue la urbanización allí, faltará mucho tiempo", dijo Nizzo.VINCULACIONESOtro de los temas fue cómo se pensaba conectar la Variante con las principales vías de acceso al casco urbano. "El proyecto de la autovía implicaba nudos de encuentros con la ruta 34 y con la 70. Hubo un pedido para gestionar algún nudo más. Pero no depende de nosotros, sino de Nación. En cuanto a la urbanización con la Variante, no hay una vinculación directa, sino que hay toda una franja verde que actuará de amortiguador. Tendrá una colectora interna y no tendrá una conexión directa. Sí podría haber algún vínculo con los caminos públicos o ferrocarril, con alguna colectora", dijo Nizzo.