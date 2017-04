Se firmaron convenios con instituciones para mantenimiento de espacios verdes

Luego de que el intendente Luis Castellano ratificara en todos sus términos el contenido de los convenios suscriptos con fecha 2 de enero de 2017, entre el Municipio y la Asociación Civil Cooperadora de la Escuela Especial de Formación Laboral, N° 2082, la Fundación Hogar Granja El Ceibo, y la Asociación Cooperadora de la Casa del Adolescente, en el transcurso de la semana tuvo lugar la firma del convenio marco. Dichos convenios ratifican en todos sus términos aquellos celebrados en el año 2016.Participaron del acto administrativo, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, la Coordinadora del área Espacios Verdes Anabel Albrecht, el coordinador del área Daniel Manera y los representantes de las instituciones firmantes.En el caso de la Asociación Civil Cooperadora de la Escuela Especial de Formación Laboral, N° 2082, la institución se compromete a realizar en el Arborétum Takku tareas de mantenimiento de los senderos, cazuelas o palanganas a las especies arbustivas y arbóreas, limpieza de malezas en maceteros, riego y mantenimiento con aceite de lino de los postes del sendero y de los bancos, corte de césped en el interior del espacio verde y en sus veredas correspondientes, mantenimiento del mismo, barrido y limpieza y todas otras acciones tendientes al embellecimiento del espacio de referencia.El Municipio, a través del Area de Espacios Verdes de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, proveerá el combustible para las máquinas de cortar césped que se utilicen en el mantenimiento del espacio encomendado; asimismo proporcionará el asesoramiento y la supervisión de los trabajos a realizar, prestando su colaboración en casos especiales o que por su naturaleza así lo requieran. Asimismo en contraprestación de los servicios prestados hará un aporte mensual.En lo que refiere a la Fundación Granja “El Ceibo”, se compromete a realizar las tareas en Plaza Italia del barrio Italia, Plaza Laureano Maradona del barrio San José y Plaza Sargento Cabral. Por su parte la Asociación Cooperadora Casa del Adolescente se compromete a realizar las tareas en la Plaza Colón del barrio Villa Dominga.Al término del encuentro, Daniel Ricotti destacó los objetivos del convenio, "mantener nuestros espacios públicos para que los vecinos los puedan disfrutar y, por otro, tratar de tener dentro de las instituciones, actividades educativas y de trabajo en grupo en las cuales los chicos se puedan desarrollar y trabajar juntos. Si bien no es una salida laboral pura y productiva, sí es importante para la parte educativa y enriquece mucho”.La ingeniera agrónoma Claudia Visintini, actualmente ocupa la Presidencia de la Cooperadora de la Escuela de Formación Laboral Nº 2082 y es la responsable técnica del Arborétum Takku que funciona en la huerta orgánica de la institución.Al finalizar el encuentro la profesional puso en valor la importancia del convenio y rescató el trabajo conjunto que se realiza con el Municipio: "todos los años firmamos un convenio donde la Municipalidad fija los criterios de ayuda tanto económica como en insumos, y prestación de servicios que tiene con nuestra institución".Al hacer referencia al Arborétum, Visintini recordó que "el proyecto surge a partir del proyecto 200 años, 200 ideas que comenzamos a concretar en 2010. Es una colección de árboles nativos que representan los biomas de nuestra provincia de Santa Fe y ocupa un sector que la huerta orgánica de la escuela tenía libre. Está abierto a todas las instituciones educativas de la ciudad y la zona y también a grupos de visitantes que se organizan para venir a recorrer todo el sector”.En ese marco la profesional destacó la importancia del trabajo conjunto: "de otra forma nuestra escuela sola no lo puede llevar a cabo a este proyecto. A través de la Municipalidad se están recuperando los senderos que están ripiados, todos los años hay que retocarlo, esto no podría afrontarlo la cooperadora solo con sus recursos y es la Municipalidad la que realiza la compra de los insumos y también la contratación de estos servicios. Del mismo modo nos ayuda con un aporte económico para una parte del mantenimiento, la otra parte la absorbe la cooperadora. Es la única forma de optimizar recursos y potenciar proyectos", finalizó Visintini.