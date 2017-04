Sensaciones y sentimientos

Las historias interesantes ocurren muchas veces, más que dentro de la pantalla, afuera, donde los espectadores desarrollan anónimamente su historia.Originalmente previstas para mujeres, los hombres a su modo también les prestan atención y no tan pasivamente como ellos intentan demostrar.No es fácil ni cómodo ponerse en la piel de los demás, aunque parezcan personas y situaciones de ficción, y eso repercute directamente en los espectadores sin diferenciación de sexo que siguen el siempre tortuoso desarrollo de las telenovelas.Esas ficciones son imitaciones exacerbadas de la realidad desconocida de la gente espectadora; aunque pocos resulten ser hijos o padres o hermanos de una persona distinta de la que creen, el resto de casi todas las situaciones de la pantalla pueden pasarle a cualquiera.Hay dos principales tipos de seguidores de las telenovelas: el sentimental que las sufre más que el propio personaje, por una parte; y por la otra el espectador superado que hace especulaciones en base a su experiencia de televidente, es el que hace estimaciones de cómo seguirá la historia porque él, cancheramente, se ubica en la mentalidad del autor y, por tanto, hace previsiones muy precisas con posibilidades de acierto que resultan tan confirmadas como la mayoría de los pronósticos del clima del lugar donde viven.Es común que el que se cree frío y calculador le avise con la mayor tranquilidad de espíritu al otro espectador (en realidad espectadora) que no se preocupe tanto y, de paso, le anticipa cómo se resolverá la terrible (siempre son terribles) situación en que está el personaje más sufrido. Llegará a decirle, cuando el nudo dramático esté muy cerrado, que no se preocupe porque los autores tienen siempre a mano el recurso de que, para que no moleste más, hacerlo viajar a otro continente o, directamente, matarlo.Entonces el otro espectador (ya dijimos que es la espectadora) lo mirará tratando de aparecer más tranquila aunque la revelación que le hiciera el hombre desde afuera la perturbará mucho más: se sabe que para ser una espectadora cabal, hay que sufrir las novelas (no ya llorar: ahora están más equilibradas en sus contenidos). Los antiguos malos a tiempo completo y los buenos superingenuos ya no son tales, existen los buenos que hacen cosas inapropiadas obligadas por una situación extrema y los malos que son respetuosos de muchas pautas de convivencia y llegan a veces, dentro de su villanía, a ser generosos. Un 50 y un 50. O, mejor, un 70 y un 30.Mientras persisten largamente los conflictos de ficción (esos de resolución demorada en casi todo el desarrollo y aceleradas en las últimas emisiones); en cada casa, como ya le tomaron el tiempo a las telenovelas y se dan cuenta de que están por terminar, los personajes de la vida real -un poco modificada por la historia que miran por televisión- se tranquilizan un poco en su actitud de predecir alternativas haciendo de sus casi anónimos problemas y momentos felices, no ya una novela, sino un existir natural con situaciones previsibles y mucho menos complicadas que las de ficción.Sobre el final, los hombres empiezan a querer saber detalles bien concretos de cómo y qué cosas pasaron (porque ellos, sobradoramente, solo habían mirado escenas sueltas y nunca los capítulos completos). Es el momento entonces, en que las mujeres -vencedoras silenciosas- miran calmadamente a su alrededor, empezando a gozar de su triunfo.