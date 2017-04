Permanente presencia en la ciudad y su zona

Recientemente nos hemos impuesto de la historia de un grupo musical que tiene especial predicamento en nuestra ciudad y en toda la región, y que hace más de dos décadas es uno de los consagrados animadores de diversas fiestas regionales, cenas-show y otros encuentros, se trata de Carlos Daniel y su grupo Sol Latino.El diálogo lo mantuvimos con Raúl Vottero, Carlos Daniel, para quienes lo conocen a través de la actividad artística, es oriundo de Morteros en la provincia de Córdoba, líder del grupo, y responsable del piano y la voz.El artista nos hizo saber que "provengo de una familia de músicos, mi tío, el hermano de mi papá tocaba con Heraldo Bossio en Porteña, cuando su orquesta estaba en esa ciudad; mi papá era baterista y cantante de Los Fenders - reconocido grupo de la ciudad de San Francisco-, durante 5 años estuvo en esa agrupación pero, como vivíamos en el campo a mi padre se le hacía muy difícil".Su pasión por la música fue alimentada por su entorno familiar, y desde muy joven se manifestó a través de esa expresión. El intérprete prosiguió su relato señalando que "en la localidad de Brinkmann armamos un grupo que se denominó Dhanes, un grupo de rock, este luego se fusionó con otro -éramos todos del pueblo- y armamos "Santa Bárbara", con él estuvimos 6 años, luego me fui a cantar con un grupo de Porteña, Torrente, con él canté dos años, y luego, por razones de trabajo me radiqué en Rafaela, estuve cantando un año con la gente de Ataliva, Súper Fantástico, y después me puse por mi cuenta bajo el nombre de Carlos Daniel y su grupo Sol Latino y ya llevamos seis discos grabados, hacíamos mucha televisión cuando estaba Musicalísimo, ahora nos presentamos tres veces en el Show de Carlitos Román, hemos grabado en Santa Fe, una vez en Rosario".Destacó que la idea es seguir dándole difusión al grupo que, además de presentarse con gran asiduidad en nuestra región tuvo la oportunidad de actuar en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Córdoba, en Santa Fe, en Rosario.En cuanto a su repertorio actual enfatizó que "hacemos mucho para cenas-show, cuarteto, cumbia, pasodoble, ranchera, tango, foxtrox, valesana, un variado completo", congratulándose de que "gracias a Dios se trabajó bien siempre".En la actualidad el grupo lleva la siguiente integración: Carlos Daniel, piano y voz; José Luis Llul, teclados y guitarra; Remo Ferrari, acordeón y Gabriel Aragoni teclados.Tras hacer conocer la conformación del grupo destacó que "José Luis Llul empezó conmigo, después fueron integrándose otros, alejándose y otras nuevas incorporaciones. En el caso del tecladista Aragoni estuvo un tiempo conmigo cuatro o cinco años, luego se casó y por razones laborales dejó, ahora volvió al grupo, así que voy encontrándolos por el camino, vuelvo a subirlos al colectivo y los llevo".Anunció que "estamos preparando un nuevo material, que saldrá en noviembre de este año y que se llama "Nostálgico", con 13 temas nuestros", nos hizo saber que el compositor es él y que ya lleva en su haber 27 temas compuestos".Al hacernos saber que están trabajando mucho en cenas-show, destacó que hoy animarán un encuentro en Colonia Milessi, en una gran fiesta que organiza la familia Corigliani. El 6 de mayo estaremos en Villa San José, la cena que anualmente hace la parroquia, la cena de los matrimonios".