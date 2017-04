Con polémica, se aprobó el cambio en información pública

El Concejo Municipal aprobó anoche el reemplazo de la ordenanza de acceso a la información pública, en una sesión que tuvo 21 temas tratados (uno volvió a comisión), a lo largo de casi cuatro horas.

Recordemos que la semana pasada, el Departamento Ejecutivo había subido un proyecto para reemplazar la ordenanza Nº 3528, que había sido aprobada en el 2002. "Hay dos puntos que se modifican sustancialmente: se elimina la solicitud del por qué el ciudadano solicitaba la información y también se elimina el pago del sellado para iniciar el expediente, haciendo el trámite absolutamente gratuito", justificó Evangelina Garrappa (PJ) a la hora de informar el tema. También destacó que ahora se incorpora al Concejo Municipal entre los organismos en donde deben hacer pública la información, "haciendo a este Cuerpo Legislativo más transparente", indicó.

"Esta ordenanza es un paso más a un estado local más abierto y transparente", indicó y agregó que "el Ejecutivo ha dado sobradas muestras en este camino y el último ejemplo es Rafaela Evalúa. Con la incorporación de las instituciones sociales, vamos a lograr la transparencia en la gestión pública que todos estamos pidiendo", sentenció.

Por su parte, Germán Bottero marcó que la ordenanza había sido un tema de campaña con Rodolfo "Fito" Enrico (padre de su compañera de bancada, Natalia). "Lo logramos aprobar, con algunas limitantes, pero fue lo posible en ese momento", dijo y agregó que siente "desazón" porque "no terminó siendo una herramienta utilizada por los rafaelinos de forma usual. Quedó limitado a algunos litigios, problemas entre vecinos. Pero uno aspiraría a que el ciudadano pueda saber, conocer más, tener más puertas abiertas. Pero esa es responsabilidad de la sociedad. La nuestra es dar la herramienta". De hecho, en estos 15 años, solo hubo 37 solicitudes, de acuerdo a lo detallado por Amalia Galanti, secretaria de Auditoría de Control de Gestión.

Fue allí cuando intervino Lisandro Mársico y revatió los argumentos del oficialismo: "se habla de transparencia, de un Estado más abierto, y nos vienen con la historieta de 'Rafaela Evalúa'. Pero los concejales tenemos problemas para que el DEM nos responda las informaciones", dijo. Y detalló: "tengo un reclamo desde 28 de marzo esperando un expediente sobre el paso a nivel del Mora, para poder hacer gestiones con nuestra diputada nacional. Y eso es información pública. Y no es culpa suya -le dijo al presidente Silvio Bonafede- ni del Secretario, porque lo reclaman. En el cuarto piso dicen que está y en el quinto dicen que no".

"¿Hay una mano negra en el quinto piso que no me dan la información? Lo denuncio. Hay mala intención. No puedo hacer nada si no veo el expediente", se quejó, con el tono de voz levantado. Y se cuestionó: "¿tienen más derecho los ciudadanos que nosotros que somos concejales? ¿Tenemos que llevar a la Justicia como particular a la Municipalidad porque no me contestan esto?"

"Es una vergüenza lo que está pasando acá. Nos quieren vender otra cosa. ¿Transparencia de qué, si nos niegan la información? ¿Esa pantomima del acta que quisieron firmar? Yo sospecho quien es la mano negra y creo que usted también lo sabe", le dijo a Bonafede y exigió que la semana que viene esté el expediente en sus manos.



DESCANSO DOMINICAL

Otro de los temas importantes para la ciudadanía es una nueva flexibilización en el descanso dominical. En este caso, si el 1 de mayo cae sábado o lunes (como el que viene), se permitirá abrir las puertas de los supermercados medio día, para evitar que estén cerrados dos jornadas, con las consecuencias que esto trae para los alimentos perecederos. En este caso, no hubo debate, dado que tanto los dueños de los negocios como el Centro Empleados de Comercio habían llegado a un acuerdo, tal cual como sucediera con otros feriados.



OTROS TEMAS

También se aprobaron (como el resto de los temas, por unanimidad) el Programa "Concejo Joven", se le requirió a la Provincia el Fondo para la Construcción de Obras, se aprobaron las mejoras en las calles en el barrio Italia y en el Güemes y Martín Fierro (con dinero aportado por Limansky a partir de la compra de una calle), se pidió información sobre los accidentes desde enero del año pasado hasta la fecha, un cronograma y planificación anual de la unidad Sanitaria Móvil, la instalación de nueva estación de residuos clasificados en el este de la ciudad, profundizar la campaña "medicamentos solo en farmacias", entre otros.

También hubo un reconocimiento al deportista paralímpico Marcial Parra y se le pidió a la Nación que se trate y se apruebe una ley Nacional sobre el Trastorno de Déficit de Atención (con o sin hiperactividad), ambos con presencias en las barras de los interesados.



EL 11 EN EL MALVINAS

En el cierre de la sesión, Bonafede anticipó que el jueves 11 de mayo se sesionará por primera vez en el año fuera del recinto. Será en la vecinal del barrio Malvinas Argentinas, sector de donde salió el nuevo presidente de la Federación de Entidades Vecinales.