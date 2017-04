Seghezzo destacó la inversión de la Provincia en las rutas 6 y 70

El Gobierno provincial y el consorcio de municipios y comunas que tienen a su cargo la concesión del Corredor Vial Nº 9, que comprende las rutas 70 y 6, iniciaron una compleja negociación en busca de un acuerdo que permita prolongar el contrato, cuyo vencimiento se produce en agosto próximo.

El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, recibieron a una delegación del concesionario integrada por el intendente de Rafaela, Luis Castellano, y el secretario de Obras Públicas de este municipio, Luis Ambort, los presidentes comunales de Vila, Claudio Gramaglia y de Humboldt, Duilio Rohrmann y, en representación de Esperanza, los secretarios de Gobierno, Alfonso Gómez y de Hacienda, Patricia Boni.

Durante el encuentro, los representantes del consorcio vial plantearon la necesidad de modificar los términos de la concesión porque, así como funciona, la Unidad Ejecutora apenas recauda para administrar las cabinas y pagar los gastos operativos, pero no está en condiciones de financiar obras de mantenimiento ni mucho menos estructurales.

Ante este planteo, se acordó abrir un período de análisis para que los equipos técnicos evalúen distintas alternativas que permitan darle un nuevo impulso a la concesión.

Tras el encuentro, Seghezzo afirmó a La Opinión que "el Gobierno provincial ahora está ejecutando la repavimentación entre Recreo y Rafaela, en distintos frentes, en tanto próximamente vamos a intervenir en el tramo entre Rafaela y Presidente Roca, es decir estamos invirtiendo en el Corredor". De esta manera, salió al cruce de voceros del consorcio vial que cuestionaron a la Provincia por lo que consideran falta de inversiones, según publicó este Diario en su edición de ayer.

"La Ley mediante la cual se otorgó la concesión no vence, lo que sí caduca es el contrato de concesión de las rutas 70 y 6. Y cuando se sostiene que hay un incumplimiento de obras por parte de la Provincia, no sé a qué se refieren. Actualmente estamos haciendo el bacheo de la Ruta 6, y la repavimentación de la Ruta 70 que implica una inversión de más de 120 millones de pesos, se está trabajando en varios frentes más allá que el clima a veces nos retrasa en cuanto a los plazos fijados. Por tanto no hay incumplimiento alguno, el Gobierno provincial incluso está financiamiento obras en el Corredor Vial", enfatizó el administrador de Vialidad al cruzar a los voceros del consorcio.

Ante la consulta sobre si la repavimentación de la ruta 70 está demorada, Seghezzo explicó que "desde la Unidad Ejecutora del corredor nos habían propuesto hacer un microaglomerado sobre la carpeta asfáltica, que tiene 5 mm de espesor y cuesta seis veces menos que la repavimentación, pero cuando hicimos estudios nos dimos cuenta de que debía realizarse un proyecto técnico y una repavimentación, lo que implica una licitación y por supuesto otros plazos. El estudio técnico de la ruta concluyó que no valía la pena gastar 20 millones de pesos en un microaglomerado, sino que era necesaria una mayor inversión", insistió.

Asimismo, Seghezzo expresó que "ahora en mayo vamos a iniciar el bacheo del tramo entre Rafaela y Roca, es decir estamos dando señales muy claras de apoyo al corredor vial con las inversiones que requiere".

Por otra parte, sostuvo que "la Provincia no va a tomar ninguna concesión de peajes, no puede hacerlo porque la ley no lo contempla". De esta forma, respondió a fuentes del Corredor Vial que habían deslizado que ante la inviable ecuación de la concesión lo mejor era que la Provincia se hiciera cargo del cobro del peaje.

En este sentido, el titular de Vialidad admitió que "el año pasado el consorcio solicitó un incremento del 50% en la tarifa, pero nosotros hemos aprobado el 30% llevando el valor a 13 pesos para los automóviles, ahora vamos a evaluar la evolución de la inflación para, a fin de año, resolver el nuevo cuadro tarifario".

Seghezzo indicó que "el consorcio de municipios y comunas debe definir su vocación, tiene todo el apoyo del Gobierno provincial para la ejecución de obras porque la 70 es una de las rutas clave de la Provincia que une la capital con el centro oeste con ciudades como Esperanza y Rafaela. La Provincia quiere renovar el contrato, con responsabilidades y contraprestaciones para el Corredor, hoy podemos dar asistencia mediante el financiamiento de obras, vamos a ver como sigue", añadió.

Por último, el funcionario provincial destacó que "el Gobierno de Santa Fe lleva adelante un ambicioso plan de obras viales, el más importante que ha tenido la Provincia, que comprende la reparación de 1.800 kilómetros de rutas, la repavimentación de otros 680 kilómetros, y ejecución de 180 kilómetros de nuevos pavimentos, la voluntad está muy clara".



"SIN DEFINICION"

En tanto, Ambort dijo a La Opinión que "la reunión con el ministro Garibay y con el director de Vialidad fue productiva porque pudimos fijar nuestra posición y abrir una mesa técnica de diálogo que tendrá su primer encuentro en 15 días para analizar cómo podemos continuar con la concesión pero que sea útil para todos, para la Provincia, para los municipios y comunas y para los usuarios de las rutas".

El secretario de Obras Públicas del Municipio rafaelino consideró que "tal como funciona ahora, el Corredor Vial no tiene sentido, no podemos hacer nada, no tenemos dinero ni para pequeñas obras, entonces ¿cuál es el fin de la Unidad Ejecutora si solo paga sueldos y los gastos administrativos?".

Ambort reconoció que la reunión fue de tono cordial y que "siempre es importante poder dialogar, debatir y buscar juntos una solución a este problema que hoy tenemos y que nos tiene como administradores de la cabina de peaje, no de las rutas, por tanto no se cumple con el objetivo, pues la Provincia se encarga de las obras estructurales y nosotros de casi nada, más allá de que aspiramos recaudar lo suficiente como para poder efectuar obras de mantenimiento mayores como bacheo, banquinas, tomado de juntas, señalización vertical y horizontal".