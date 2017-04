Trabajadores de SanCor hoy cortarían la ruta 34

Los empleados de la empresa SanCor CUL, afectados por la grave situación financiera, se encuentran tomando determinaciones drásticas para exponer el difícil momento por el que atraviesan, a punto tal que este viernes están anunciados cortes de la ruta nacional 34 en las localidades de Gálvez y Centeno -donde hay plantas fabriles de la referida empresa-, en tanto que en la ciudad de Santa Fe donde funciona una planta de distribución con 70 empleados, a diferencia de lo dispuesto en las dos anteriores, seguirán trabajando por turnos y manifestarse en la vereda del local de la empresa, en Chacabuco al 2300 de la ciudad capital.

La medida que se aplicará en Gálvez fue adoptada en forma unánime durante una asamblea, consistiendo en un paro por tiempo indeterminado y los cortes parciales en la ruta 34 y también en la autopista Santa Fe-Rosario, a la altura de Arocena. Tales decisiones se adoptaron luego de la lectura del comunicado oficial que realizó el secretario general del gremio ATILRA en Gálvez, Nicanor Villafañe.

Por su parte, los trabajadores de la láctea con sede en Centeno -donde hay 62 trabajadores-, al sur de la provincia, anunciaron que este viernes cortarán la Ruta Nacional 34 si no cobran los sueldos. “Hay mucha incertidumbre respecto al futuro de esta gente”, reconoció el presidente comunal de esa localidad, Juan Gufi. El funcionario analizó que las negociaciones llevadas adelante, tanto por la provincia como por la empresa, están estancadas debido a que “no se sabe cuál va a ser el destino de esta planta, o de los trabajadores, si alguno se va a jubilar, si va a haber retiros voluntarios. Entonces, se hace difícil presentarle la empresa a un inversor si no se resuelven antes estos puntos”, insistió.

El delegado sindical Cristian Alassia, de la planta de distribución de Santa Fe, en declaraciones a El Litoral dijo que “no hay salida si no ponés la rueda en marcha. El tambero si no cobra no va a poner más la leche a disposición, entonces es lógico que esta cadena se vaya cortando”, manifestó Alassia. Y agregó que el problema afecta a más gente que la que se dice. “No somos solamente 4.000 empleados a nivel nacional. Acá tenemos indirectamente muchos más trabajadores: a grandes rasgos hay que contar 16.000 trabajadores involucrados en el tema transporte, o concesionarios en las provincias, etc. Es un volumen de gente muy grande. No sé por qué se tarda tanto en que el gobierno ponga lo que prometió”, expresó con preocupación.

Entre tanto, el gremio de la industria lechera (ATILRA) promoverá que todos los trabajadores del sector donen parte de su sueldo en favor de los empleados de SanCor que, alertó el sindicato, “prácticamente” no están cobrando su salario. El sindicato hizo lugar así a una propuesta que surgió en la asamblea de secretarios generales que se realizó el martes pasado.

En rigor, la empresa adeuda a los empleados, que son más de 4.000, el sueldo de marzo y una parte de febrero pasado. Según trascendió, el aporte para los empleados de SanCor podría estar en torno de los $ 500 por operario, si bien deberá ser aprobado por los mismos trabajadores de las otras empresas lácteas.