Clásico empatado y el “Lobo” golea y lidera

Este Ben Hur es cosa seria. No para de ganar, de golear y sigue con puntaje ideal. Anoche, en el inicio de la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pasó por arriba al Deportivo Libertad con un 5 a 0 que le permitió quedar como único puntero, aprovechando el empate de 9 de Julio en su visita a Atlético de Rafaela, en otro de los adelantos.Con cuatro goles de Matías González (PT 20m, 23m, 28m y 42m) y uno de Emir Izaguirre (ST 5m) el ‘Lobo’ derrotó a un conjunto sunchalense que no logra despegar. En Reserva fue 2-0 para Libertad.En el predio del Polideportivo del Autódromo la ‘Crema’ y el ‘León’ empataron 1 a 1. Nicolás Toloza, a los 19m del PT abrió la cuenta para el local y Guillermo Funes, a los 38m ST, puso el empate para los ‘Julienses’, que si bien se mantienen invictos, ahora quedaron a dos puntos de la ‘BH’. Atlético se impuso en el juego de Reserva por la mínima diferencia.En otro de los adelantos del jueves, Florida de Clucellas venció 2-0 a Ferrocarril del Estado en un partido que tuvo cuatro expulsados. Hernán Dobler (ST 27m) y Pablo Paire (ST 46m) marcaron los goles de la ‘Flora’. El goleador de Florida, Dobler, vio la roja en 44m del ST, mientras que en los de barrio Los Nogales vieron la roja Ridolfi (ST 22m), Barolo (ST 33m) y Meyer (44m ST). En Reserva Ferro se impuso 2-1.En el otro cotejo de anoche, Unión de Sunchales derrotó 2-1 a Brown de San Vicente gracias a los goles de Trasco (PT 35m) y Cabral (ST 18m). El conjunto visitante se había puesto en ventaja por intermedio de Jaime (PT 12m). En Reserva fue empate 2 a 2.Este quinto capítulo se completará el próximo domingo con un partido que promete y mucho. En barrio Barranquitas, Sportivo Norte recibirá a Argentino Quilmes. El ‘Negro’ llega más que ilusionado luego de dos triunfos seguidos y como único escolta de los dos líderes. Por su parte el ‘Cervecero’ llega tras golear a la ‘Crema’ y conseguir su primera victoria en el torneo. El programa: 15:30 Sportivo Norte vs. Arg. Quilmes, Dep. Ramona vs. La Hidráulica, Peñarol vs. Arg. Humberto.