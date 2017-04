Déficit del primer trimestre fue menor al proyectado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció ayer que el déficit fiscal primario del primer trimestre fue menor al proyectado, en gran medida por los ingresos del blanqueo de capitales, y advirtió que "si la recaudación no crece todo lo esperado" se recortará el gasto público. En conferencia de prensa, anunció que las cuentas públicas arrojaron un déficit fiscal primario del 0,4% del PBI en el primer trimestre del año, al sumar 41.344 millones de pesos, que mejoró el objetivo fijado en 0,6%.Así lo informó el ministro de Hacienda, quien garantizó que este año el Poder Ejecutivo logrará llegar al déficit del 4,2% anual, tal como fue aprobado en el Presupuesto Nacional. En el resultado del primer trimestre tuvo un alto impacto el blanqueo de capitales que terminó el 31 de marzo, ya que sin esos ingresos extra el déficit de los primeros tres meses hubiese trepado a 76.300 millones de pesos, según estimó el director de la consultora Prefinex, Nicolás Bridger."Estamos totalmente convencidos que vamos a cumplir con la meta fiscal. Tenemos una planificación muy pareja de ingresos y gastos, a diferencia de lo que sucedió en 2016", sostuvo el funcionario, en conferencia de prensa. Indicó que si la recaudación no crece lo esperado "el gasto también crecerá menos, ya que la prioridad es que se cumpla la meta del 4,2%".En ese marco, Dujovne comentó que durante el año pasado "fue muy difícil planificar (las cuentas públicas), ya que veníamos de un período de mucha corrupción. Ahora tenemos una economía más estable que en 2016". El "rojo" fiscal de 41.344 millones de pesos implica un ahorro de 17.156 millones de pesos respecto a los 58.500 millones de pesos de déficit proyectados por la meta trimestral, según explicó el jefe del Palacio de Hacienda.Asimismo, destacó que durante el primer trimestre de 2017, el déficit cayó 0,2% con relación al mismo período de 2016, en particular por "la reducción pronunciada del déficit durante marzo" último. Ese mes -de acuerdo con las estadísticas oficiales- las cuentas del Estado reflejaron un déficit de 18.200 millones de pesos, frente a los 30 mil millones de pesos del mismo mes de 2016, lo cual implica una caída interanual del 39%.El reporte fiscal exhibido por Dujovne exhibió también que, en el primer trimestre del año, los ingresos fiscales totales aumentaron 41% interanual, frente a un incremento del gasto total en el orden del 35%. El ministro puntualizó que las prestaciones sociales y la inversión en infraestructura fueron los sectores que registraron un mayor aumento del gasto.En ese sentido, indicó que las prestaciones sociales aumentaron 43% interanual, para sumar 278.300 millones de pesos, al tiempo que la inversión en infraestructura creció 37% en el período de análisis. Por su parte, los recursos destinados a subsidios se mantuvieron constantes en términos nominales, al pasar de 35.947 millones en el primer trimestre de 2016 a 35.911 millones de pesos en el mismo período de este año, según la información oficial."Queremos ser muy prudentes con el gasto público y pretendemos que las provincias también lo sean. Hay señales que algunas de las políticas de prudencia fiscal empiezan a impactar en los números. Estamos haciendo un mejor uso del gasto", se entusiasmó Dujovne.