Macri y Trump acuerdan profundizar la relación entre Argentina y EE.UU.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri y su par de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron ayer una reunión bilateral en la Casa Blanca en la que se mostraron en sintonía y acordaron analizar "formas de profundizar la estrecha relación" entre ambos países, algo que la Argentina espera que se traduzca en mejoras comerciales, específicamente en lo que se refiere a las barreras para el ingreso de limones y biodiesel.En el primer encuentro cara a cara, el líder del PRO recibió varios elogios de parte del magnate inmobiliario, quien lo definió como un "gran líder" y un "gran amigo al que no veía hace 25 años", en alusión a los vínculos que habían mantenido en sus facetas como empresarios. En ese sentido, el jefe de la Casa Blanca expresó "su beneplácito por el creciente papel de liderazgo de la Argentina en el escenario mundial y por las reformas políticas y económicas recientemente implementadas por el Gobierno de la Argentina, que han mejorado el clima de inversiones, comercio y desarrollo económico de largo plazo", indicó una declaración conjunta."Es una gran persona y será un gran Presidente de la Argentina. Es un gran líder que hará un gran trabajo para su país. Me siento muy cómodo respaldándolo, porque necesitan algunas cosas de Estados Unidos. Sé a quién estoy respaldando: a un hombre que ama a su gente y a su país", insistió Trump.Por su parte, Macri lamentó que se hayan producido "desencuentros inentendibles en el pasado", durante los años de gobierno kirchnerista, y subrayó: "Apostamos a una relación inteligente, de mutuo beneficio; tenemos mucho para construir juntos".De acuerdo al pronunciamiento formal que emitieron ambos gobiernos, los "líderes subrayaron su compromiso continuo con la expansión del comercio y las inversiones entre la Argentina y Estados Unidos", ante lo cual el mandatario estadounidense manifestó que estaba al tanto de la restricción para el ingreso de limones argentinos a su país y se mostró dispuesto a analizar la situación "seriamente". "Sé todo sobre los limones. Lo crean o no, el negocio de los limones es muy grande. Una de las razones por la presencia (de Macri en Washington) son los limones", aclaró Trump, quien en un breve contacto con la prensa indicó que va a darle a la situación "una consideración muy seria" y estará "muy favorablemente dispuesto" a analizar el tema.El cítrico amarillo es uno de los principales temas en la cuestión bilateral, ya que la Argentina es el principal productor con 1,5 millones de toneladas anuales: la traba al ingreso de limones data de 2001, cuando productores californianos obtuvieron un fallo favorable en la Justicia norteamericana para frenar la importación de la fruta. "Yo le hablaré sobre Corea del Norte y él hablará de limones", bromeó el magnate, quien luego acordó con Macri instruir a sus respectivos gabinetes a que "tracen de manera expeditiva un camino hacia la resolución de cuestiones agrícolas bilaterales de acuerdo con principios científicos y estándares internacionales", informaron a través del comunicado conjunto.Lo mismo fijaron para el tema del biodiesel, ya que desde comienzos de año quedó frenado el ingreso porque una cámara empresaria norteamericana había denunciado por dumping a las exportaciones de Argentina de ese combustible.Finalmente, durante el encuentro, Macri recibió "una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar" -ver pág. 3-.El mandatario argentino y su esposa, Juliana Awada, habían arribado a la sede del gobierno de los Estados Unidos pasadas las 12:20 horas de la Argentina: fueron recibidos por Trump y su esposa Melania, con quienes posaron para la foto de rigor y luego se dirigieron hacia el Salón Oval para la reunión oficial.Durante su estadía en la Casa Blanca, Macri, su esposa e integrantes de su gabinete compartieron un almuerzo que duró aproximadamente una hora con sus pares norteamericanos, mientras que luego el Presidente disertó en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y mantuvo un encuentros con legisladores republicanos y demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes.