Panorama Político

FACTURAS DE UNAÑO ELECTORALEn la Municipalidad de Rafaela deslizan que la Provincia le adeuda 20 millones en concepto del Fondo de Obras Menores. El coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti, sin ánimo de ofender, sale a responder que el Gobierno provincial acompaña a la ciudad en innumerables obras, entre ellas el entubado de un tramo del Canal Norte o el desvío del tránsito pesado.En el Congreso, el jefe del Gabinete nacional Marcos Peña dice que la Nación no tenía proyectos hidráulicos de Santa Fe porque la gestión de Miguel Lifschitz no los envió. Fue tras una pregunta del senador nacional, Omar Perotti. Y luego el mandatario provincial salió a defender las inversiones en materia hidráulica.El pase de facturas parece ser otra vez una herramienta de campaña en un escenario electoral. Nada nuevo.EL SECRETARIOY EL PROTOCOLOEl miércoles por la tarde se entregaron ocho departamentos más del plan de 132 viviendas construidas en el marco del Procrear en barrio Villa del Parque. Fue una ceremonia modesta organizada por el Banco Hipotecario sin representantes del gobierno nacional ni del Ejecutivo municipal. Aunque sí asistió un puñado de concejales de Cambiemos y del PJ para acompañar al arquitecto Toniotti, quien estuvo a cargo de la cuestión operativa del acto.La concejal macrista Ana Carina Visintini, y los ediles justicialistas Evangelina Garrappa y Jorge Muriel participaron de la ceremonia -para los aplausos llegó Hugo Menossi, del PRO-. Lo curioso surgió tras una mirada al protocolo del acto, en el que se podía leer los nombres de los asistentes: Ana Visintini, Hugo Menossi y Franco Pons, secretario del bloque de concejales de Cambiemos. Ni una mención a los concejales del PJ.GIUSTINIANI,EL ESCRITORAcostumbrado a escribir los balances de su actividad parlamentaria que entregaba en formato de libro, Rubén Giustiniani ahora debutará con una publicación sobre uno de los temas polémicos que lo tuvo como actor principal: el acuerdo entre YPF y la estadounidense Chevrón en torno al yacimiento de Vaca Muerta, celebrado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner."El contrato secreto YPF-Chevron", es el potente título del libro que el diputado provincial de Santa Fe presentará el próximo martes a las 20:30 en el marco de la 43º Feria Internacional del Libro que desde ayer se desarrolla en Buenos Aires. Será en la Sala Haroldo Conti del Pabellón Amarillo en el Predio Ferial de La Rural (Av. Sarmiento 2602, CABA), con la presencia entre otros de Pino Solanas.Editado en forma conjunta por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Eudeba, la publicación aborda "los detalles del controvertido contrato para la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron al que Rubén Giustiniani logró acceder después de una larga batalla judicial que finalizó con un triunfo del derecho de acceso a la información pública".En su desarrollo intenta brindar las respuestas a un conjunto de interrogantes, entre otros: ¿Quiénes son en realidad las empresas que suscriben el acuerdo? ¿Por qué participan empresas ubicadas en paraísos fiscales? ¿Qué implicaciones legales y medioambientales tienen para Argentina? ¿Se termina cediendo soberanía? ¿Qué cuestiones del Contrato no quería YPF que se conozcan?"El sentido de este libro es descorrer el velo de tanto misterio. El secretismo y los acuerdos entre funcionarios y empresarios dentro de cuatro paredes le hicieron mucho daño al país y la dolorosa historia reciente lo demuestra", se remarca.ROMAGNOLI,MAS CERCACuando en un partido político hay un líder que se sitúa un escalón por encima del resto, muchas veces se busca su aprobación para lanzar una candidatura. Es el caso del Frente Renovador, que tiene al diputado nacional Sergio Massa como su referente más importante que no resigna su aspiración de alguna vez ser presidente de los argentinos.En tiempos electorales como los actuales, el líder puede o no dar señales durante el proceso de armado de listas. Para ir al grano, la cuestión es lo que sucede con el Frente Renovador de Santa Fe y la definición de sus candidatos a diputados nacionales para las elecciones de agosto (PASO) y octubre (generales).La modelo y periodista Amalia Granata recorre la Provincia -ya estuvo dos veces en Rafaela- y no descarta postularse por el Frente Renovador, en el marco del espacio que tiene como referente al empresario rosarino Guillermo Chort, antiguo aliado del actual diputado nacional, Alejandro Grandinetti, quien sin embargo considera que el mejor candidato para la Cámara baja es Eduardo Romagnoli.Y como a veces las fotos juegan un papel importante en el universo gestual de la política, esta semana se difundió una foto a pura sonrisa entre Massa, Romagnoli y Grandinetti. La imagen llegó acompañada de un breve curriculum vitae político y profesional de Romagnoli -ligado la producción de energías renovables, al mercado ganadero de Rosgan y a la comunidad italiana de Rosario- y una frase sin dueño: "Quieren que Romagnoli sea el candidato a diputado del Frente Renovador por Santa Fe".UCR RAFAELINACONTRA MADUROMientras la crisis intestina de Venezuela consume vidas en las trágicas protestas que se suceden en las calles de Caracas y otras ciudades de ese país, en el Congreso de la Nación oficialistas y oposición no se ponían de acuerdo para condenar al régimen del presidente chavista, Nicolás Maduro. El kirchnerismo finalmente cedió parcialmente y está dispuesto a aprobar un documento pero con el foco en la cuestión humanitaria, sin lecturas políticas.Sin embargo, el Comité radical de Rafaela no anduvo a las vueltas. Esta semana emitió un breve comunicado en el que repudia la violencia. "Desde el Comité Radical de Rafaela queremos marcar una vez más nuestra firme defensa a los derechos humanos y las libertades todas. Despreciamos los actos de violencia que se registran en el país sudamericano durante las movilizaciones opositoras como así también tiene nuestro intenso rechazo y nos alarma el cerco informativo impuesto por Nicolás Maduro a toda la sociedad venezolana", destaca entre otros conceptos. Y cita al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien indicó que desde que se iniciaron las manifestaciones opositoras, perdieron la vida 27 personas, en tanto, el Foro Penal Venezolano informó que el Gobierno ha realizado 1.426 detenciones.