Buenas sensaciones en San Luis

En el transcurso del pasado fin de semana se disputó el Argentino de ruta en la ciudad de San Luis con la presencia de varios ciclistas representando al Accos. El primer turno fue para las damas, con una destacada participación de Daiana Morettini y Mariela Delgado quien logró subirse al podio en el segundo lugar adjudicándose el título de Subcampeona Argentina.Continuando la tarde del sábado llegó el momento de los sub 23, en línea de largada se encontraba Franco Vazquez representando a Accos y Nicolás Antorena del sur del país radicado actualmente en Rafaela y entrenado por Norberto y Daniel Capella. Franco se ubicó en el lugar número 18 con un tiempo de 2 horas 56 minutos para completar las 10 vueltas estipuladas a un circuito de 13, 5 km. mientras que Nicolás Antorena al querer evitar una caída en la última vuelta sufrió un calambre que lamentablemente lo dejó fuera de competencia después de haber participado de una importante fuga en mitad de competencia.El día domingo fue el turno de los elite, para Manuel Schonfeld fue su primer campeonato como elite recorriendo 14 vueltas al mismo circuito trazado para los sub 23, finalizando el recorrido total en 4 horas 5 minutos, que fue realmente satisfactorio. Fue también de la partida Germán Chavarini de la localidad de San Carlos representando a nuestra federación.BUENA LABOR DE GUENZIEn San Nicolás se presentó la ciclista Andrea Guenzi quien tuvo uno destacadísima actuación en la Categoría C D y damas donde fueron de la partida 45 ciclistas logrando la primera ubicación entre las damas y la tercera en la general, siendo este un resultado muy importante que la impulsa a seguir creciendo día a día como lo viene haciendo a través de todos estos años arriba de su querida bicicleta.