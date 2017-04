Discurso de escritora Luisa Valenzuela

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La 43ª edición de la Feria Internacional del Libro quedó ayer inaugurada oficialmente en el predio de La Rural, con un acto que tuvo a la escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela como oradora principal.La inauguración oficial se realizó este jueves en la sala Jorge Luis Borges (Pabellón Frers), con la participación de autoridades nacionales, de la Ciudad y de la Fundación El Libro.En los discursos se produjo un cruce entre el presidente de la Fundación El Libro, Martín Gremmelspacher, quien habló de las dificultades del sector y se quejó sobre el proyecto de una reforma impositiva que le "daría un tiro de gracia al libro argentino", y el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, quien le contestó parafraseando a Beatriz Sarlo, "conmigo no, Martín".Gremmelspacher abrió los discursos y, luego de destacar las actividades de la feria y los escritores que participarán de la muestra, habló de "el momento delicado que afronta la industria editorial con una caída del 10 por ciento registrada en un año".Mencionó que "20 millones de ejemplares se dejaron de producir" y dijo que "a la creciente caída de las ventas se sumó el aumento por los costos en los servicios".Pidió por "un tratamiento impositivo para recuperar el IVA" y se quejó de que "México, Colombia y España tienen políticas a activas para proteger a la industria y la Argentina no".Advirtió sobre "el proyecto de una reforma impositiva que incluye gravar al libro con un IVA del 19 por ciento", y aseguró que "esa medida sería el tiro de gracia para el libro argentino".Por su parte, Avelluto antes de salir a responderle señaló: "Viví muchas crisis económicas, financieras, el efecto Tequila, las hiperinflaciones, el 2001 y en cada uno de esos ellos el sector editorial se las ingenió para salir adelante"."Conmigo no, Martín. Como diría Beatriz Sarlo", manifestó el ministro.El funcionario aseguró que "no hay ningún tiro de gracia" para los libros nacionales."Comparto que la situación es difícil, pero las cosas comenzaron a mejorar.Luego enumeró políticas culturales de su gestión, tales como que "se adquirieron libros a 41 editoriales, la línea de subsidios para las bibliotecas" y habló de programas que "se decían que se iban a cerrar y no se hicieron"."El Programa Sur se mantuvo cuando muchos decían que lo íbamos a cerrar. Lo mismo ocurrió con el Plan Nacional de Lectura que se dijo que lo cerrábamos y no lo hicimos".Mencionó que "las bibliotecas estaban aisladas del mundo" y destacó que ahora "se celebran convenios con las principales bibliotecas de otros países. Uno de nuestros objetivos es reducir el nivel de prejuicios que nos separan".Entre los oradores estuvieron el director de la Biblioteca Pública de Los Angeles, John Szabo, quien agradeció la distinción de la feria de haber elegido a Los Angeles como ciudad invitada de honor.En tanto, el ministro de Cultura porteño, Angel Mahler, aseguró que "la feria es el resultado de una ciudad que lee. Buenos Aires es la ciudad con más librerías por habitantes en el mundo. En 2017 vamos a triplicar las compras de libros que lo comprado en 2016 y esto va a reforzar a las bibliotecas".El cierre estuvo a cargo de la periodista y escritora Luisa Valenzuela, autora de más de 30 libros entre novelas, volúmenes de cuentos, micro relatos y ensayos."Ante estas palabras tan optimistas, lo mío va a ser más atenuante. Quisiera ser portavoz de las escritoras argentinas", dijo en el comienzo de su alocución.Manifestó que sus palabras "tendrán una carga diferente al lenguaje masculino" y se preguntó: "Quiénes somos en el acervo cultural. La feria nos ofrece numerosos banquetes literarios", dijo para luego invitar a quienes visiten la exposición a que se animen a saborearlos.Sostuvo que "la palabra ayuda a debatir" y propuso "recuperar la fuerza de la palabra sincera, sin máscaras". Se refirió a "palabras clave con respecto a los libros" y dijo que "una es la libertad".También mencionó "la palabra empatía" y señaló que "ninguna experiencia genera tanta empatía como la lectura". Fue aplaudida por el auditorio cuando destacó a "la educación pública, laica y sin discriminación".Aseguró que "las mujeres han demostrado creatividad" y culminó con una pregunta: ¿La imaginación al poder? "Recurramos al poder de la imaginación", fue el cierre de la escritora.