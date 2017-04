Fondos: "Santa Fe recibe un 15% más"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri "tiene buen diálogo con Santa Fe y todas las provincias argentinas". El funcionario nacional destacó que por un fallo de la Corte Suprema de Justicia "Santa Fe recibe un 15 por ciento más de coparticipación", y agregó que "no es un tema menor".Frigerio fue consultado sobre el cruce de declaraciones entre el gobernador Miguel Lifschitz y el jefe de Gabinete Marcos Peña por las obras para enfrentar inundaciones en la provincia, y al respecto afirmó: "Seguimos teniendo diálogo no sólo con el gobernador y los intendentes de la provincia de Santa Fe, sino con todos los gobernadores del país. Acá hubo un cambio muy drástico a partir del 10 de diciembre. Empezamos a construir un país distinto, federal, de diálogo, donde las obras públicas no van a los municipios o gobernaciones de nuestro color político. Van a donde hacen falta. Eso es lo que ocurre hace un año y medio en la Argentina".Con relación a las obras y ayudas para Santa Fe, el ministro del Interior remarcó que esta "es un caso especial. Santa Fe, a diferencia del resto de las provincias, a días de asumir nuestro gobierno por una definición de la Corte Suprema, recibió un 15 por ciento más de coparticipación. Para Santa Fe esto significa muchos millones de pesos. La situación de Santa Fe es mucho mejor que la del gobierno nacional que recibió un Estado quebrado y desmantelado".Otro de los que salió a hablar del tema fue el vicegobernador Carlos Fascendini, quién destacó que “hoy tenemos una deuda del orden de 40 mil millones de pesos. Hace más de un año y medio que tenemos el fallo de la Corte Suprema y estamos esperando una respuesta sobre la actualización del monto y la forma de pago”, planteó en declaraciones a la prensa local.El presidente del Senado provincial remarcó que “es tiempo que la Nación le dé una respuesta a la provincia y nos llama la atención que los legisladores nacionales, caso de los senadores, no hayan hecho este reclamo, tanto (Carlos) Reutemann como (Omar) Perotti”.En ese mismo orden, precisó que los fondos serían destinados “exclusivamente a obras de infraestructura”.