Pullaro, sobre la fuga de presos en Rosario

Pasado el mediodía del miércoles, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, anunciaron ante la plana mayor de la policía provincial y los oficiales de más alto rango, la creación de la Escuela Superior de Policía y de la Escuela de Especialidades para Funcionarios Policiales. No obstante, el tema excluyente fue la fuga de la seccional 5ª, publicó La Capital.Tras el acto formal Pullaro no esquivó las preguntas: "desde diciembre tuvimos 22 evadidos de comisarías y 19 fueron recapturados. En estos módulos la vigilancia debe ser permanente, no pueden dejar de ser controlados, y si las cámaras de vigilancia no funcionaban eso debería haber sido informado a los superiores. Pero no tenemos datos de que se haya hecho así".Agregó: "los módulos tenían cámaras, caños estructurales, una malla metálica y un cerco perimetral pero se pudieron fugar igual. Evidentemente hubo falta de controles. Cinco policías son suficientes para controlar los módulos, eso en el caso que no haya impericias", aseguró.Pullaro también dijo que "los detenidos iban a ser trasladados esta semana a las penitenciarías, porque lo ideal es que estos módulos sólo sean usados por 24 o 48 horas. Pero una policía que detiene más, que trabaja más, hace que colapsen los módulos. La obra pública que encaramos no es de un día para el otro y el sistema se complica. Para que esto sea posible es necesario que se concrete lo que estamos construyendo".El Ministerio Público de la Acusación confirmó ayer por la tarde que los evadidos de la comisaría 5ª en total fueron 9, de los cuales uno fue recapturado, mientras que ya rige una captura internacional para encontrar a los ocho restantes.La novedad fue elevada por las autoridades de la seccional a la fiscal interviniente, Karina Bartocci, quien ordenó que se tome declaración, mientras se libró la captura internacional para los ocho restantes.Según explicaron, José Luis Vargas, que figuraba en la nómina de evadidos, estaba en otro módulo al momento de la fuga perpetrada en la madrugada del miércoles, hecho por el cual fue pasado a disponibilidad el comisario, Luciano Quintana, y cuatro agentes que estaban de guardia.Hasta el momento, el único recapturado es Facundo Nahuel Guzmán, mientras los ocho evadidos restantes son José Ernesto Peloso; Ricardo Enrique Portela; Marcos Matías Aguirre; Alberto Ariel Arce; Milton Arduvino Conforti; Oscar Matías Esquivel y Eugenio Giménez.