Unión mañana, Libertad el domingo

Este fin de semana, tanto Unión como Libertad de Sunchales afrontarán una fecha decisiva para sus aspiraciones en el Federal A, donde el dato positivo es que ambos serán locales. Por un lado, el Bicho verde jugará este sábado desde las 16 ante Cipolletti el último partido del Nonagonal Final, donde es uno de los punteros y buscará un triunfo que lo deposite en el Pentagonal Final por el ascenso a la B Nacional. Mientras que los Tigres recibirán el domingo a Sol de América por la última fecha de la Fase Reválida buscando un resultado positivo que le de la clasificación a la tercera instancia del certamen.Las opciones de clasificación de Unión son las siguientes: si Unión gana o empata, accede al Pentagonal Final. Y si Unión pierde y gana o empata Agropecuario, necesitaría que Gimnasia (M) no derrote a Defensores (VR) y que en la Zona Norte no gane Unión (VK) o no golee Sp. Patria (F). Así sería el mejor de los terceros. Si Unión pierde y gana Gimnasia (M), necesitaría que pierda Agropecuario y que en el Grupo Norte no gane Unión (VK) o no golee Sp. Patria (F). Así sería el mejor de los terceros.Gimnasia y Tiro (S)* y Mitre (SdE)* 16 puntos; Sarmiento (R)** 13, Unión (VK) 11 (+2), Sp. Patria (F) 11 (-1). *Clasificados al Pentagonal Final. **Ya no tiene chances porque queda libre.Defensores de Belgrano (VR)(+6), Unión 14 (+3) Agropecuario (CC) 14 (+1), 14 puntos; Gimnasia (M) 12 (+5).La 9ª y última fecha de la fase campeonato es la siguiente: Zona A, Juventud Antoniana vs. Sp. Patria (F), Unión (VK) vs. Altos Hornos Zapla, Mitre (SdE) vs. Gimnasia y Tiro (S) y Unión Aconquija vs. Chaco For Ever. Libre: Sarmiento ®. Por la Zona B jugarán Unión vs. Cipolletti (RN), Gimnasia (M) vs. Defensores de Belgrano (VR), Alvarado (MdP) vs. Sp. Las Parejas y Dep. Madryn vs. Agropecuario (CC). Libre: Villa Mitre (BB).Por su parte, el domingo, Libertad debe ganarle en el Plácido Tita a Sol de América de Formosa para avanzar a la siguiente instancia. En la tabla del descenso, están comprometidos Defensores de Pronunciamiento, con 27 puntos, y Sol de América con 24. Si el conjunto de Carlos Trullet, de buena campaña, gana -sumó 12 de los últimos 18-, condenaría a los formoseños. Igualmente, depende de lo que suceda en el partido entre el DEPRO y Guaraní AF, ya que si los locales empatan, se salvan, y si los misioneros empatan o pierden, quedarían eliminados de la tercera fase. La programación de la 10º fecha de la Zona C de la Reválida es la siguiente: domingo, a las 16, Libertad vs. Sol de América, DEPRO vs. Guaraní AF y Sp. Belgrano (SF) vs. Gimnasia (CdU).Sp. Belgrano (SF) 16 puntos, Guaraní AF 14, Libertad 13, Sol de América (F) y DEPRO 9; Gimnasia (CdU) 8.