Gestiones avanzadas por Tarasco

A pesar de que no hay confirmaciones aún acerca de la próxima edición del Federal B, los dirigentes de 9 de Julio continúan trabajando en la conformación del plantel que encarará este certamen que se estima estaría comenzando entre junio y julio próximo. En este sentido, hay gestiones avanzadas para incorporar como refuerzo al delantero de Unión de Sunchales, Rubén Tarasco. El “Toro” ya estuvo en los planes de Marcelo Werlen el año pasado pero por cuestiones económicas no se pudo cristalizar. Y parece ser que en este 2017, el deseo del ahora Coordinador del fútbol del “9” se podría hacer realidad, teniendo que cuenta que el futbolista tiene poca continuidad en el plantel del Bicho verde que está participando en el Federal A. Cabe recordar que Maximiliano Barbero, actual entrenador del equipo liguista, será el DT del elenco juliense en el próximo Federal B, y como incorporaciones ya ha sumado a los futbolistas Mariano Canavessio, Juan Caro, Marcos Valsagna, Luis Boiero, Emanuel Chingolani y Cristian Cano, y a los arqueros Ignacio Goyén y Emanuel Palacios.Según dio a conocer el Diario La Capital de Rosario en las últimas horas, Coronel Aguirre disputará el torneo Federal B edición 2017 a partir de junio. Así lo confirmó el Consejo Federal a la entidad de Villa Gobernador Gálvez. De esta manera, el rojiverde será una de las tres las instituciones que represente a la Rosarina junto a Tiro Federal y Adiur. Cabe recordar que Aguirre había descendido el año pasado al torneo Federal C, pero la dirigencia hizo el reclamo por el descenso de Atlético Adelante de Reconquista (no se presentó a jugar) y la divisional le devolvió nuevamente la categoría. La entidad presidida por Diego Lavezzi también disputará la 2ª edición de Copa Santa Fe y su rival será a PSM Fútbol.