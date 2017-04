Ubeda dio la lista para el Mundial

SUB 20

El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Claudio Ubeda, dio ayer la lista de 21 convocados para el Mundial de Corea del Sur, con la inclusión de Lautaro Martínez y Ezequiel Barco. Los futbolistas de Racing e Independiente son eje de una polémica debido a que sus clubes se enfrentan entre sí en la vigésimo cuarta fecha y pretenden tenerlos para el partido, que se disputará el 14 de mayo. Sin embargo, la intención de Ubeda es que todo el grupo viaje a Oriente el 6 de mayo para aclimatarse al cambio de horario y disputar dos amistosos en Vietnam. Martínez sufrió una distensión en la pierna derecha y, si bien su lesión no lo dejará afuera del torneo, la misma trajo cola debido a que el club indicó que se lastimó trabajando con la Selección, algo que fue negado de manera tajante por Fernando "Bocha" Batista, ayudante de campo de Ubeda. Por su parte, Independiente amagó con no ceder a Barco al torneo pero optó por entregarlo, aunque seguramente lo liberará una vez que la "Academia" haga lo propio con Lautaro. Si se toma como parámetro la lista del Sudamericano de Ecuador, los mayores cambios se dan en el arco ya que el único que viajará a Corea de esa nómina es Franco Petroli. Además, la sorpresa fue Santiago Colombatto, mediocampista central del Cagliari que hizo inferiores en River, a quien comparan con Fernando Redondo por ser zurdo y tener un juego atildado con la pelota en los pies. Esta es la nómina completa:Franco Petroli (River), Manuel Roffo (Boca), Marcelo Miño (Rosario Central).Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell s), Milton Valenzuela (Newell’s).Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River), Ezequiel Barco (Independiente), Brian Mansilla (Racing), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing), Santiago Colombatto (Cagliari).Marcelo Torres (Boca), Lautaro Martínez (Racing),Tomás Conechny (San Lorenzo) y Ezequiel Ponce (Roma).