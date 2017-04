Libre el novio de la argentina asesinada

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La madre de Cintia Vanesa González, la argentina de 29 años que fue asesinada en la localidad mexicana de Playa del Carmen, pidió "justicia" y se manifestó convencida de la inocencia de Francisco Cavelli de 21 años, novio de su hija, quien fue liberado este jueves tras permanecer dos días detenido.Horas antes de la liberación del joven, la madre de la asesinada, había dicho: "no la mató él y está preso. Para mí fueron dos o tres mexicanos los que lo hicieron". Agregó: "el novio de mi hija está demorado, pero yo estoy segura de que él no la mató. Yo pienso que Fran sabe quién la mató, y si está encerrado no va a poder dar el identikit", agregó.Una versión difundida por otros familiares señala que Francisco se había peleado con un mexicano con el que la pareja había empezado a convivir y que este había desaparecido tras robarle algunas pertenencias.Entre lágrimas, la mujer contó que su hija se fue al exterior "por un buen futuro y encontró la muerte en el lugar que eligió". "No sé qué hacer, estoy totalmente perdida, era mi única hija, fui madre soltera", expresó con lágrimas en los ojos.El cuerpo de la chica fue encontrado dentro de una caja de cartón colocado en posición fetal dentro de una habitación de la casa. Estaba vestida, con signos de haber recibido un golpe en la cabeza, y había sido estrangulada.