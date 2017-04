Pide pena de muerte para los femicidas

El diputado Alfredo Olmedo, del partido Salta Somos Todos, volvió a generar polémica con sus dichos.Esta vez, fue en Intratables, el programa conducido por Santiago Del Moro; y según publicó el portal de La Nación, allí se pronunció a favor de la pena de muerte de femicidas y la castración de violadores.Sus palabras fueron en ocasión de la reglamentación del registro nacional de violadores, ocurrida el miércoles, y de la aprobación del proyecto que limita las salidas anticipadas a los condenados por delitos graves y de índole sexual, aprobado ayer por el Senado."Hoy día distintos diputados de la Nación de distintos bloques me acompañaron para pedir una sesión especial para el día 10 de mayo para tratar solo el tema de violadores", dijo. Y aseguró ser el diputado con más proyectos presentados al respecto. Nada menos que 18."Claramente hay que tratar el tema de los violadores, yo no tengo ninguna duda de eso, no solo que no salgan de la cárcel, que sea obligatorio que trabajen, que pierdan los bienes a favor de la víctima", expresó.Entonces, el periodista Jonatan Viale, panelista del programa, le preguntó: "¿Usted quiere castración química?", a lo que el diputado respondió: "Castración química para el abusador y castración física para el violador". Y puso de ejemplo al padre Grassi.A los pocos segundos, disparó: "Y para los femicidios pedir la pena de muerte, directamente".