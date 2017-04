Bridgestone apunta a las ruedas sin aire para 2019

El Grupo Bridgestone ha anunciado que con la colaboración de Bridgestone Cycle Co, Ltd., ha desarrollado un neumático para bicicletas aplicando el concepto de AirFree, una tecnología para que los neumáticos no necesiten ser hinchados con aire.Pretenden lanzar al mercado esta nueva creación en 2019. Esto no es una novedad. En 2011 la compañía japonesa ya presentó en Tokio un neumático con radios de resina envueltos con la goma de dibujos que favorecían la estabilidad, fuerza y estabilidad.Michelin dio un paso más allá y en 2014 presentó sus X Tweel que no contenían aire a presión. Pero en la actualidad, este concepto usado por Bridgestone de AirFree supone un paso más para el futuro de los neumáticos. Esta tecnología elimina la necesidad de hinchar los neumáticos con aire utilizando una estructura única de radios que se extienden por los lados interiores de las ruedas. Además, las resinas utilizadas tanto en los radios como en el caucho hacen que tengan un uso eficiente de los recursos.La unión del Grupo Bridgestone y Bridgestone Cycle en la creación de este neumático pretende hacer las ruedas de las bicicletas resistentes a los pinchazos gracias a la alta flexibilidad de su diseño con la utilización de las resinas siguiendo el camino que ya marcaron en 2011.El objetivo es proponer nuevas formas de ciclismo con la utilización del concepto AirFree a la vez que va probando en todo tipo de neumáticos de diferentes tipos de vehículos. (Fuente: El Mundo Motor).