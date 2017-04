"Pocholito": "o me matan, o me mato"

No es la primera vez que Alan Catriel Martínez, alias "Pocholito", de 16 años, fugado de un Instituto cordobés donde respondía a varios delitos incluidos el homicidio de un tío de la intendenta de Frontera, amenaza con no dejarse detener nuevamente. Tras un nuevo incidente a tiros contra la Policía, se conocieron exclusivos detalles de su accionar, y de un pensamiento que no cede ni ante el pedido de su padre. Asegura que matará a policías, o se quitará la vida