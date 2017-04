No descartan que la Provincia se haga cargo de la concesión

En la presente jornada, los intendentes y presidentes comunales que integran el Consorcio Vial Nº 9 que administran las rutas 70 y 6 se reunirán con el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay y el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, para trasladarle su malestar por la falta de cumplimiento en las inversiones prometidas sobre estas vías. Y no dudarían en trasladarle la responsabilidad a la Provincia para el mantenimiento de las mismas, teniendo en cuenta que el 9 de agosto próximo cae la ley provincial que permite las cabinas de peajes en las rutas provinciales.LA OPINION confirmó el encuentro con fuentes de primera línea de la Municipalidad de Rafaela, que marcaron que ante estas condiciones "no tiene sentido continuar cobrando peaje para cortar el pasto en las banquinas o efectuar reparaciones menores", a la vez que agregaron que "la Provincia, al fijar las tarifas, condiciona los ingresos de la Unidad Ejecutora y su capacidad de acción. Hay tramos de la ruta que están muy deteriorados a raíz de tantos años de desinversión, no se puede cobrar peaje por ese motivo"."Por eso que la Provincia se haga cargo de la concesión porque seguir así no tiene sentido", sostuvieron.El 9 de agosto vence la ley mediante la cual se otorga la concesión de las rutas 70 y 6 a la Unidad Ejecutora Nº 9. Por tanto, se debe generar una nueva ley o prorrogar la que está vigente ahora, en este caso necesariamente se deben incorporar modificaciones "porque no tiene razón de ser continuar de esta forma", agregaron las fuentes.Asimismo, las fuentes consultadas hicieron un análisis de los números de la sociedad: "la recaudación del consorcio a través de la tarifa que se cobra en las tres casillas de peaje se destina en más del 60 por ciento para el pago de salarios y aportes patronales, y el resto para cubrir gastos operativos, entre ellos el servicio de auxilio mecánico, los bomberos, la vigilancia, el transporte de caudales, servicios y alquileres. No queda nada para invertir en la ruta, entonces este esquema no es sostenible en el tiempo. Además, a diferencia de otros dos corredores viales, en este caso estamos gravados por el IVA e Ingresos Brutos, lo cual se debería discutir". En 2013, cada peaje tenía un costo de $2,50 y hoy está $10."No sabemos qué puede suceder en el marco de la negociación, pero estamos muy decididos a defender el empleo del personal que hoy trabaja en la Unidad Ejecutora", indicó las fuentes. Vale destacar que hay unas 80 familias que se verían afectadas solo en las rutas 70 y 6.Recordemos que la Unidad Ejecutora está conformada por la sociedad de las localidades de Rafaela (24% de las acciones); Vila (4%); Esperanza (24%); Coronel Fraga (4%); Franck (16%); San Antonio (4%); Humboldt (16%); Castellanos (4%); y Roca (4%). Comenzaron a cobrarse los peajes en julio del 2000 y originariamente tenía un plazo de 15 años. Cuando estaba por vencer, en julio de 2015, se decidió prorrogar la concesión hasta que culmine la vigencia de la ley provincial Nº 11.204, es decir, agosto de este año. La norma no solo afecta al Consorcio Vial Nº 9, sino a todas las cabinas de peaje instaladas en rutas provinciales.Seghezzo había anunciado en Rafaela que la Provincia estaba dispuesta a renovar los contratos. Ahora, queda planteada la duda sobre si la contraparte está dispuesta a aceptar seguir en estas condiciones.Por ahora, no hay ningún proyecto en la Legislatura que habilite el debate, ni en Diputados ni en Senadores. Recién el lunes dará comienzo el período de sesiones ordinarias. En el mejor de los casos, quedarán un puñado de semanas para que este proyecto tan complejo pueda ser resuelto por ambas Cámaras, con la consiguiente intranquilidad de los trabajadores, que no sabrán si perdurarán en sus puestos de trabajo.