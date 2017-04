Fernando Córdoba asume la presidencia de Meprolsafe

La Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe realizó ayer su asamblea anual, en la que se definieron las nuevas autoridades, que comenzarán a dirigir la entidad a partir del próximo 29 de abril. Se consensuó que Fernando Córdoba, quien se desempeñó hasta aquí como secretario, será el nuevo presidente en reemplazo de Marcelo Aimaro, que en este caso no puede continuar a la cabeza de la institución ya que cumplió dos períodos consecutivos.Aprovechamos para dialogar con el flamante presidente, quien recordó: “Empecé como vocal, después cuando uno va participando, va entendiendo cómo son por ahí los manejos políticos, se fue dando que caiga en mí la presidencia.”Aimaro, un dirigente importante de la lechería por su claridad y su elocuencia para graficar los problemas que atraviesa al sector desde hace mucho tiempo, seguirá en la actividad. Córdoba ponderó que “Marcelo es un productor muy aguerrido, que pelea y va a seguir peleando por todos los productores. Me va a acompañar por supuesto en la nueva gestión”.Desde Meprolsafe hace mucho tiempo que se dice que hace falta regular la lechería, que hay que aclarar los valores de la cadena, hacer más justa la relación comercial entre el tambo y la industria. Puesto que hoy son términos que repiten prácticamente todos los actores de la actividad y los funcionarios o dirigentes, consultamos a Fernando cuál es la sensación de este reconocimiento. “Se nos termina dando la razón, lamentablemente para que ello ocurriese han tenido que quedar muchos productores en el camino. Es una lástima que tanto el anterior como este gobierno no hayan entendido el mensaje. No proponemos soluciones mágicas sino entendemos que para la lechería tiene que haber una regulación, no existe lo que es libre mercado en lechería. Más cuando el productor es el eslabón más débil de la cadena y si lo comparás con la lechería de otros países, están todos reguladas, Estados Unidos, Canadá, las europeas. Entendemos que acá tiene que suceder lo mismo para tener una lechería ordenada. Si no vamos a estar en estos ciclos y cada vez se van perdiendo más productores y producción” expresó Córdoba.Sobre las demás medidas que se sugieren desde el sector tambero uno tiene que ver con fijar precios de referencia. Sobre este pedido el presidente precisó que “tiene que haber un combo de medidas. Un precio de referencia, precio sostén, ver cómo se puede establecer un precio desde la góndola hacia abajo, ya que si comprás uno de los productos terminados más caros del planeta no se entiende cómo el consumidor está pagando unos precios altísimos y el productor recibe migajas o no recibe lo que le corresponde. Por eso se pide una regulación, definir qué se hace con el mercado interno y el mercado externo cuando sobra leche. Los parámetros de calidad. Las empresas que hoy están con serios problemas de financiamiento. Tiene que haber una política lechera global para poder ordenar el sector”.Consultamos a Fernando sobre las medidas implementadas desde la Subsecretaría de Lechería, todas consideradas dentro del intento de transparentar la cadena y establecer estándares de calidad y, teniendo en cuenta que no se logra solucionar las incongruencias que sufren los tamberos. Le preguntamos también si las relaciones están cortadas: “No, para nada. Ellos te invitan, vos participás en reuniones, pero de esas reuniones no sale nada concreto. Ahora se está trabajando mucho en la información, que es necesaria para tomar decisiones, pero hasta que esa decisión esté terminada pasa tiempo y en ese tiempo los productores desaparecen. Tendría que haber medidas complementarias para poder llegar al final de esa información, tomar decisiones con los productores dentro de la actividad. Todos los días se escucha que se cierra un tambo o que se achica. Porque no hay infraestructura, porque el precio no es rentable. Nosotros estamos bregando realmente porque haya un ordenamiento y se sostenga. Tenemos que definir qué lechería queremos, si queremos una lechería para el mercado interno, donde tenemos que producir 8.000 millones de litros o definir si vamos a ir al mercado de exportación también. Que sí o sí haya que exportar aunque los precios no sean los convenientes. Hay que buscar alguna manera de hacer rentable la exportación, sino estamos condenados a estar en estos ciclos”.“PERDIMOS UNA SANCOREN CANTIDAD PERSONAL”La mayoría de los productores de nuestra zona han sido, o siguen siendo, proveedores de SanCor. Teniendo en cuenta la situación que atraviesa la cooperativa le pedimos a Fernando Córdoba una opinión sobre la láctea.“Alrededor de 200 tamberos dejaron de entregarle leche a la empresa. ¿Hasta cuándo le vas a dar crédito a la empresa si no te paga? SanCor es un enfermo al que nunca se le termina de dar el diagnóstico, por lo tanto nunca se aplica el remedio que corresponde. Es una empresa que está sobredimensionada. Resulta doloroso decirlo, pero tiene que ir a una reestructuración, sobra gente. Todos dicen que faltan litros de leche para que la relación empleado-litro sea conveniente, pero esa leche no está en el mercado hoy, así no es que mágicamente se abre una canilla, cae la leche y se solucionan los problemas de SanCor. Hay un sobredimensionamiento de personal, de infraestructura edilicia que es vieja, que ha quedado en el tiempo y con lo cual hay que reestructurar también”, expresó Fernando.Además aclaró que “no sólo SanCor está complicada. Hay muchas empresas pymes que están pasando por lo mismo. Muchos se preocupan porque se habla que SanCor tiene que despedir 2.000 empleados. El año pasado cerraron 450 tambos, si multiplicás por 5 o 6 personas que trabajan directamente en un tambo, el año pasado los productores perdimos una SanCor entre el personal que se nos fue. Hoy todos se preocupan por SanCor, pero los productores ya pasamos por eso y nadie nos vino a dar una mano. Quizás suene egoísta lo que digo, pero lo de los productores fue un goteo diario, lo de SanCor impacta porque es todo de golpe. Tiene que haber medidas concretas, sino esto va a seguir así y va a haber más empresas como SanCor”.