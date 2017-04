Robo en departamento de calle Tucumán

Un importante hecho contra la propiedad se registró en la mañana de ayer -entre las 9:30 y las 12:00-, en un departamento localizado en un edificio de calle Tucumán al 800 de nuestra ciudad.De acuerdo a lo publicado por LA OPINION edición digital extraoficialmente -nada fue informado por canales oficiales- no había nadie en el departamento en esos momentos, y el ladrón supuestamente, ingresó al edificio utilizando una llave, y al departamento utilizando una barreta, para hacer saltar la cerradura de la puerta de ingreso.El botín no sería nada despreciable: se trataría de unos 6.000 pesos, 600 dólares y una PlayStation 4.Al lugar del hecho arribó en primer momento un móvil de la Unidad Regional V de Policía, y poco después personal de la Policía de Investigaciones (PDI) local.Continuaban las diligencias investigativas en la víspera, a fin de orientar las pesquisas.Personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V detuvo el martes a la noche a un ciudadano que, en momentos en que perseguía a un ladrón, lo hacía portando un arma de fuego.También en base a información extraoficial publicada por LA OPINION edición digital -nada se informó oficialmente- el hecho de robo se concretó en una vivienda de calle La Plata al 600. En el mismo se habrían llevado joyas y otros elementos.Lo concreto es que consumado el ilícito, algunas personas salieron en persecución del ladrón, y uno de los perseguidores habría sido detenido, ya que portaba un arma de fuego con la que habría tratado de amenazar al malviviente.Finalmente en la huida, el delincuente descartó lo robado y logró no ser detenido.En la mañana de la jornada de la víspera, dos hombres en bicicleta, habrían arrebatado un teléfono celular a una mujer en la esquina que conforman calles Tucumán y Ameghino.Al parecer, uno de los malvivientes fue detenido en la intersección de calles Tucumán y Ramón y Cajal, mientras que el otro logró escapar en bicicleta, se supo extraoficialmente.Pero nada se conoce sobre el paradero del celular en cuestión, mientras que no habría denuncia policial sobre lo ocurrido.Personas desconocidas habrían ingresado a una de las dependencias de la “Casita del Niño”, institución sin fines de lucro que funciona en barrio Barranquitas sobre calle Perussia al 200, aparentemente forzando una reja del lavadero.Al parecer tras romper un candado y la puerta, ingresaron a la institución de la cual los desaprensivos sujetos se habrían llevado un electrodoméstico.