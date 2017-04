UNRaf: mañana sigue la reunión en el Concejo

En la mañana de ayer, el jefe de Gabinete Eduardo López, junto a la secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, y su equipo de trabajo, la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti, y la escribana Jorgelina Bassano para responder las inquietudes vinculadas al proyecto del campus para la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), que se integra a un plan mayor de desarrollo urbanístico en el suroeste de esa ciudad.La reunión quedó trunca, dado que tenían pautado otro encuentro por la obra de cloacas y pavimento (ver página 8), motivo por el cual, se reanudará el viernes a las 9. La interrupción generó una discusión entre Lisandro Mársico y el presidente del Concejo, Silvio Bonafede.“La idea es responder a las dudas de los concejales para que puedan votar una Ordenanza de importancia fundamental para el desarrollo de la ciudad, que pueda concretarse en el marco de un proceso transparente para que se pueda votar con el mayor consenso posible”, expresó el jefe de Gabinete, Eduardo López.Una de las principales consultas era sobre la donación de las 10 ha. primero hacia el Municipio para que luego se traslade el dominio a la Universidad. Mariana Nizzo indicó que eso sería lo más prolijo de hacer (que participó durante todo el proceso de negociación), antes de que vaya al Ministerio de Educación y Deporte de la Nación.En diálogo con la prensa, Nizzo indicó que "nos parecían dudas que merecían ser salvadas. No eran cuestionamientos al proyecto. Me pareció muy buena la reunión. Nos quedamos con ganas de seguir discutiendo", dijo."El principal aspecto del proyecto es el educativo. Estamos consiguiendo 10 ha (no es fácil que las donen) para un campus universitario, con una concepción novedosa sobre esto; más allá de los trazados y dudas urbanísticas que tenían los concejales", indicó.Respecto al "non edificandi" de las Variantes y las conexiones de la misma con las principales arterias, Nizzo indicó que en realidad era "desconocimiento" por parte de los concejales más que un cuestionamiento. "El non edificandi de la Variante Rafaela es para garantizar la futura traza y que no aparezca una especulación inmobiliaria en el medio", completó.LAVACOCHESHoy, a partir de las 10, los concejales de la ciudad recibirán a los funcionarios del Ejecutivo para presentar y salvar dudas con respecto al proyecto de ordenanza que propone regular la actividad de las personas que lavan coches.MUSICA Y SESION EXTENSAA las 18 está programada la presentación de la cantante local Patricia Ratti, para dar comienzo de esta forma al Ciclo de Música en el Concejo en este 2017. Luego de su consagración en Cosquín, la rafaelina vendrá a desplegar todo su repertorio y calidad en la Sala de Sesiones, recordando que la entrada es libre y gratuita.Posteriormente, se llevará a cabo una extensa sesión, con 22 proyectos. Entre los principales aparece la modificación a la ordenanza de descanso dominical, el pavimento en barrios Güemes y Martín Fierro con el dinero aportado por Limansky tras adquirir una calle, un pedido de informe sobre accidentología (ingresa la respuesta del que se aprobó el año pasado en esta sesión) y la actualización de la ordenanza de acceso a la información pública.