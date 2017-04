ASSA ya anuncia la llegada de medidores

En las últimas horas, en diferentes viviendas (al menos, en el Barrio 9 de Julio) comenzaron a llegar cartas procedentes de Aguas Santafesinas SA, anticipando que en los próximos 60 días instalarán un micromedidor en esas casas.En la misiva certificada que se reparte por Correo Argentino, se le sugiere a los vecinos que tendrán el medidor que hagan revisar su conexión interna, para contemplar fugas (visibles y no) que estén en la vivienda."Esperemos que en los próximos días haya buenas noticias para la ciudad de Rafaela en este sentido", dijo el gerente local de ASSA, Carlos Maina, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Pero no quiso entrar en detalles, dio a entender que en poco tiempo más, desde ASSA harán público el anuncio de una llegada de micromedidores.En su momento, cuando ASSA había anunciado que iba a aplicar un incremento del 89% (finalmente, le autorizaron un 48% para el primer semestre), había justificado esa cifra diciendo que iba a realizar inversiones. Uno de los puntos era, justamente, el de la micromedición.De acuerdo a los datos de la empresa, se iban a instalar 30.000 medidores en las 15 ciudades a lo largo del presente año. Cuando se reestatizó en 2006, Assa tenía 82.800 medidores y hoy son 145.300. Pero el número sigue siendo bajo: la ciudad de Rafaela es la segunda en porcentaje, y tiene cerca del 40% medido.Entre las ciudades en donde se colocarían los primeros figuraba nuestra ciudad, junto a Cañada de Gómez, Rufino y Firmat. ¿El motivo? Brindar el servicio aquí es mucho más caro.Así las cosas, se espera que en los próximos días llegue la oficialización de lo que ya se están enterando los vecinos. En ese momento, se había dicho que en esas localidades se esperaba llegar a medir entre un 90 y un 100 % de la población.El objetivo es “preservar el recurso alentando su consumo racional, especialmente en zonas donde no hay disponibilidad de agua superficial porque no tienen un río o laguna cerca y el agua de perforación no es potable por los altos niveles de salinidad”, explicó Guillermo Lanfranco, el gerente de Relaciones Institucionales de ASSA, al diario El Litoral de Santa Fe a comienzos de este año. En esos lugares, funcionan plantas de potabilización mediante ósmosis inversa, que separan las sales del agua y es un proceso muy costoso. “Potabilizar agua de perforación cuesta cinco veces más que potabilizar agua superficial”, agregó.