Rubeo pide reestructurar las salidas transitorias

El diputado provincial por el PJ, Luis Rubeo, estuvo presente ayer en Cyrano brindando una conferencia de prensa, argumentando sobre el proyecto de ley que impulsa para "crear un organismo multidisciplinario que asesore, controle y genere información verdadera para que jueces y fiscales puedan tomar las medidas con información real, evitando que los que gozan del beneficio de salidas transitorias vuelvan a delinquir".Básicamente lo que pide el diputado es un dispositivo especializado que asesore, controle y genere información verdadera para que jueces y fiscales puedan tomar las medidas bien sustentadas, ya que su equipo de trabajo entiende que el juez debe definir si permite las salidas simplemente con un informe de una comisión dependiente del propio sistema penitenciario. "Hemos presentado el proyecto de salidas transitorias y lo hicimos el 30 de junio del año pasado, y digo esto para que se tome nota luego de lo que fue el caso Micaela", dijo en primera instancia Rubeo en nuestra ciudad, y siguió: "nosotros planteamos que el sistema actual que se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe viene fracasando, porque si no hubiese fracasado no tendríamos la cantidad de personas que no regresan, que acceden a este beneficio, y que luego no vuelven nuevamente al penal. Esto no lo decimos nosotros, sino las estadísticas", destacó.Rubeo expuso a continuación un número de estas salidas transitorias en la provincia, en un rango de 16 meses, donde en ese lapso se otorgaron un total de 869 salidas, y en donde 261 reclusos no regresaron . "Este sistema no tiene efecto y esta gente no se reinserta en la sociedad, matando y delinquiendo", dijo.Continuando con sus intenciones, Rubeo dijo que "queremos armar un sistema aparte, un equipo multidisciplinario integrado por profesionales como psiquiatras, para que le sirvan como soporte al Juez que ante el pedido, pueda recurrir a otro sistema por fuera del sistema penitenciario para que se pueda evaluar si esta persona puede o no salir de la cárcel", explicó.Además, añadió que "a esta persona que delinque no la busca nadie y es nuevamente buscada cuando vuelve a cometer otro delito. Por eso pedimos una policía específica para buscar esta persona que debe estar detenida. Además, tiene que estar involucrado el poder político en todos sus estamentos. Quizá no sea la solución del problema, pero avanzamos en el mecanismo de aplicación, modificando el régimen", destacó y completó: "este organismo estará bajo la conducción de la Corte Suprema con especialistas que le acerquen al juez, si este lo pide, un dictamen sobre el preso que requirió la salida para determinar si es merecedor del beneficio. Pero además, entendemos que la política está muy al margen de los perjuicios que se generan con quienes no regresan. Por lo tanto, proponemos una Comisión Bicameral de seguimiento", sostuvo Rubeo.Junto a Rubeo estuvo Claudia Clivati, referente del espacio peronista Unite y el dirigente sunchalense de este espacio, Leandro Migliori, candidato a concejal por ese partido.