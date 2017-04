Basso ingresó al Salón de la Fama de John Deere

Obtener la calificación de “Partner Supplier”, la más alta a la que puede aspirar un proveedor del líder mundial en fabricación de maquinaria agrícola, es todo un logro. Hacerlo por cinco años consecutivos, y así ingresar al Salón de la Fama, podría parecer un desafío difícil de cumplir. Hacer todo esto dos veces, es toda una proeza.Y así lo viven en Basso S.A. quienes la semana pasada recibieron en la ciudad estadounidense de Bettendorf, Iowa, su segundo pase al "Hall of fame" de John Deere, un espacio reservado para pocas empresas que hacen muy bien las cosas, en términos de calidad, administración de costos, tiempos de entrega, soporte técnico y capacidad de respuesta.Desde 2001, la autopartista con base en Rafaela realiza entregas bajo sistema "Just in time" en plantas de John Deere de Estados Unidos, México, Francia y Argentina y podría decirse que los años en que no tuvo premios de excelencia han sido la excepción.Durante diez años obtuvo la calificación de “proveedor socio”, que le valieron dos ingresos al “Salón de la Fama”, además de una distinción como mejor proveedor del año en 2005, consolidando su posicionamiento como proveedora tanto de válvulas como de servicios de ingeniería, aplicados al diseño, análisis y ensayos de las piezas que serán montadas en motores que aún no han visto la luz. Estas distinciones no son solo una cuestión simbólica, sino que le garantizan preferencia al momento de que John Deere desarrolle nuevos negocios, como parte del sistema que la automotriz americana impulsa con el objetivo de fortalecer su cadena de valor.