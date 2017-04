A 20 años del ascenso de Ben Hur al Argentino A

Un día como hoy, pero hace 20 años, Sportivo Ben Hur lograba el ascenso al Torneo Argentino A. Cómo poder olvidar aquella fecha tan importante para la historia de la BH, aquel 27 de abril de 1997 donde con una goleada 5 a 1 sobre Sarmiento de La Banda se consiguió el tan preciado ascenso, ganando, en la etapa final, la Zona A de dicho certamen. Esta ilusión empezó un 13 de noviembre de 1996 con una victoria como local 1 a 0 sobre el equipo rosarino de Renato Cesarini y después de 226 días, un poco más de 6 meses, 24 partidos, 2160 minutos jugados, 13 rivales diferentes y miles de kilómetros, Ben Hur consiguió lo que tanto buscó con un plantel que seguramente será difícil de repetir, donde se destacaron entre otros Gustavo Barraza (18 goles), actual entrenador del Lobo, Marcelo López (10 goles) y Antonio Zorzenón (12 goles).La campaña del ascenso del elenco de nuestra ciudad que logró coronarse campeón del Torneo del Interior 1996/97 la repasamos a continuación:13/10/96, Ben Hur 1 vs. Renato Cesarini 0; 20/10/96, Porvenir Talleres 0 vs. Ben Hur 1 *; 03/11/96, Renato Cesarini 2 vs. Ben Hur 2 y 07/11/96 – Ben Hur 4 vs. Porvenir Talleres 2.(*) Por resolución del Consejo Federal.17/11/96, San Jorge 1 vs. Ben Hur 3; 01/12/96, Ben Hur 4 vs. Sportivo Urquiza 0; 08/12/96, Ben Hur 2 vs. San Jorge 0 y 21/12/96, Sportivo Urquiza 0 vs. Ben Hur 0.12/01/97, Ben Hur 3 vs. Ex Alumnos 1; 19/01/97, Obras Sanitarias 1 vs. Ben Hur 4; 26/01/97, Ben Hur 4 vs. Alumni 2; 02/02/97, Rivadavia 0 vs. Ben Hur 2; 09/02/97, Ben Hur 1 vs. Sarmiento 1; 16/02/97, Ex Alumnos 2 vs. Ben Hur 2; 23/02/97, Ben Hur 2 vs. Obras Sanitarias 0; 02/03/97, Alumni 0 vs. Ben Hur 2; 09/03/97, Ben Hur 6 vs. Rivadavia 0 y 16/03/97, Sarmiento 1 vs. Ben Hur 1.22/03/97, Ben Hur 2 vs. Concepción 1; 30/03/97, Ex Alumnos 2 vs. Ben Hur 2; 06/04/97, Sarmiento 1 vs. Ben Hur 2; 13/04/97, Concepción 1 vs. Ben Hur 0; 20/04/97, Ben Hur 3 vs. Ex Alumnos 3 y 27/04/97, Ben Hur 5 vs. Sarmiento 1.El DT, Héctor Rudy Viotti, utilizó un total de 27 jugadores, los cuales se detallan a continuación: Gabriel Veronesse (21 partidos), Juan Bautista Gerold (21), Gustavo Barraza (21), Diego Quiroga (21), Marcelo López (20), Dante Fontana (20), Marcelo Giusta (20), Hugo Ficetto (19), Claudio Clemenz (18), Omar Ostapiuk (18), Horacio Domínguez (18), Diego Gianotti (18), Juan Verón (15), Samuel Ingaramo (15), Jorge Mansilla (14), Antonio Zorzenón (13), Manuel Yuquich (12), Mario Quiroz (11), Diego Dunky (8), Hernán Biagioni (7), Centurión (4), Isaurralde (2), Sauceso (2), García (1), Damián Andermatten (1), Alejandro Torres (1), Nagel (1). Fuente: www.clubbenhur.com.ar.