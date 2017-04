Cayó el hacker de El Litoral y de Bullrich

Tras numerosas tareas de inteligencia, efectivos policiales santafesinos lograron detener en Buenos Aires a uno de los principales sospechosos en el marco de causas por delitos económicos y virtuales. Entre las principales causas se encuentran el hackeo al diario El Litoral de Santa Fe, y a la cuenta personal de twitter de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.Así, personal de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia detuvo este martes en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires a un joven mayor de edad, identificado como Emanuel Vélez, de 20 años, que se esconde en el mundo cibernético bajo el seudónimo de “Líbero”.Vélez estaría además vinculado con otros hechos: una causa por estafas con tarjetas de crédito; y amenazas realizadas a periodistas de El Litoral y a la fiscal María Lucila Nuzzo.El subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, señaló que “con esta detención se logra dar con el autor intelectual de las reiteradas estafas con tarjetas de crédito clonadas y la utilización de mecanismos de engaño virtual y, a su vez, el desbaratamiento de una organización criminal dedicada a importantes delitos económicos y cibernéticos”, aseguró.Agregó Galfrascoli: “Es un joven oriundo de Córdoba, famoso hacker y con una gran capacidad técnica que actuaba desde una vivienda ubicada en el barrio Recoleta y que tiene una causa provincial por estafas y una causa federal por el hackeo a la web del diario El Litoral y las amenazas a la doctora Nuzzo”, agregó Galfrascoli.La causa de las estafas con tarjetas de crédito clonadas se inició el 3 de febrero cuando una víctima, oriunda de la provincia de Buenos Aires, denunció los hechos. La investigación dio con un total de seis personas privadas de su libertad y una séptima que la recuperó.Los detenidos son, en su mayoría, oriundos de la ciudad de Santa Fe, autores materiales de las estafas, y esta última persona -el hacker "Líbero"- que operaba desde Buenos Aires y que era el autor intelectual de las mismas. La suma de las estafas alcanza los 10 millones de pesos, informó el ministerio de Seguridad de la Provincia.Quizás su "hazaña" con insospechados alcances masivos y una amplia repercusión, fue el 27 de marzo, aproximadamente a las 10:00, cuando el portal El Litoral.com del diario homónimo, sufrió un ataque sin precedentes. El sitio web fue borrado de Internet y sólo pudo recuperarse gracias a distintas copias de seguridad. Mientras el portal informativo estuvo “caído”, pudo leerse un desafiante mensaje escrito por el autor del “golpe”:“Diario El Litoral. Estos últimos dos meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron en asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este Diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan. Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores satisfactoriamente han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, o sea no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias. Y la fiscal Nuzzo debería pensar dos veces las pelotudeces que dice”.Quienes estaban al frente de la investigación por estafas con tarjeta -consignó El Litoral- vincularon los dos casos: existe una investigación preliminar emprendida por el fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, quien iba a solicitar ayer al juez Francisco Miño que ordene la detención conjunta del hacker y solicite sea trasladado a la ciudad de Santa Fe para tomarle declaración indagatoria.Emanuel Vélez o “Líbero” en su perfil en la red social Twitter, está acusado en total en tres causas penales de envergadura.Además del hackeo a El Litoral y las estafas con tarjetas de crédito, la más importante sin dudas es el ciberataque a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ocurrido el último verano.Por esa causa una división especial de la Policía Federal trabajaba al igual que la Policía de Investigaciones de Santa Fe, para dar con su paradero. Actualmente Vélez se encuentra a disposición del juez Federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli quienes lo indagarán por el episodio del 26 de enero.Ese día, en la cuenta de Twitter de la ministra Bullrich comenzaron a aparecer mensajes llamativos, algunos inoportunos, pero ocurrentes: ‘Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de seguridad‘; ‘Macri gato. Hacé una bien y dejale el puesto a alguien que tenga huevos u ovarios para tomar medidas drásticas si es necesario‘; o “Esta ginebra me pegó fuerte”, dan cuenta de la agresión.