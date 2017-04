El sorgo, a la espera

Baja a nula fue la incidencia de las condiciones climáticas que se presentaron en la semana para el sorgo, en el normal desarrollo de sus estados fenológicos, no evidenciando problemas.

La recolección no avanzó en este período, como consecuencia de la demanda y prioridad de recolección de otro cultivo (soja de primera), y en comparación con la campaña pasada mantuvo un retraso del orden de los 6 puntos.

Se recuerda que los rendimientos promedios obtenidos fueron de 42 a 45 qq/ha, con mínimos de 18 a 20 qq/ha y máximos de 50 a 55 qq/ha, con lotes muy puntuales de 62 qq/ha.

Tampoco avanzó el proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo que se realizaba casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne), por no alcanzar estados fenológicos deseables o esperables.

Se estimó un rendimiento promedio entre 46 a 48 qq/ha para esta campaña. Los estados fenológicos observados variaron desde fin de floración hasta madurez fisiológica.