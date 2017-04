Medidas dispuestas por la situación de SanCor

Por su magnitud y profundidad, la crisis que atraviesa SanCor CUL constituye un problema social que excede largamente el ámbito laboral de sus dependientes, amenazando las economías locales y regionales de su vasta zona de influencia. Desde nuestra entidad sindical y dentro de las posibilidades que otorga nuestro Estatuto Social, hemos hecho todos los esfuerzos posibles mediante paliativos concretos para ayudar en la emergencia. En este sentido, las propias autoridades de SanCor CUL han agradecido la madura actitud de trabajadores y dirigentes sindicales reconociendo el esfuerzo, la tolerancia, la comprensión y el apoyo recibido.También y lamentablemente, en ese contexto, surgen voces y opiniones ajenas y extrañas a la problemática de la empresa. Sectores que consideran los derechos laborales como privilegios, y califican a las agrupaciones sindicales de raigambre constitucional como entidades marginales, profundizando las diferencias que tanto dañan a nuestra sociedad. Flaco favor le hacen a la democracia y a quienes nos gobiernan, pretendiendo enfrentar al Sindicato con la Cooperativa y el Estado. La ATILRA no está enfrentada ni con SanCor CUL ni con el Estado. Y siempre hemos estado a disposición y concurrido a cuanta reunión nos convocaron. Incluso en el contexto de esta problemática social, estamos atendiendo a las fuerzas vivas de la región, intendentes, jefes comunales, asociaciones intermedias, cámaras de comercio, etc., quienes, como nuestros afiliados, plantean la necesidad de realizar asambleas informativas permanentes y de movilizarse tanto a la Cooperativa, cuanto a la entidad madre que agrupa a las empresas del sector, esto es, el Centro de la Industria Lechera (CIL) en busca de una salida a la crisis.Por otra parte, y en una muestra absoluta de conciencia social solidaria, esta asamblea, que registra la representación de todo el país, propone que los trabajadores de la actividad que se desempeñan en las otras empresas donen una parte de su sueldo para apoyar a los compañeros de SanCor CUL que actualmente ya prácticamente no están cobrando sus haberes. Por lo expuesto, el Plenario resuelve: Facultar al Consejo Directivo Nacional para organizar: A-) La fecha y modalidad de la movilización social junto al resto de las fuerzas vivas de la región, al Centro de la Industria Lechera. B-) La modalidad de las Asambleas Informativas Permanentes en todos los establecimientos lácteos del país para informar acerca de la evolución de la situación. C-) La modalidad de la Ayuda Solidaria del resto de los trabajadores de la industria lechera para los compañeros trabajadores de SanCor CUL.