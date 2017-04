¿Cerca de la quiebra?

Todos los datos que surgen en torno de la situación de SanCor Cooperativas Limitadas son preocupantes, alarmantes y hasta dramáticas prácticamente. La acuciante realidad económica y financiera no recibe soluciones ni aspirinas hasta aquí y los días que pasan profundizan cada inconveniente.La última novedad es justamente que no hay noticias nuevas en cuanto a un posible salvataje por parte de terceros. Contrariamente a lo que se esperaba, en las últimas horas se conoció que el Gobierno Nacional daría marcha atrás con el acuerdo de asistencia financiera, condicionando el desembolso a que el gremio de los trabajadores lácteos renuncie al cobro del Aporte Permanente en las demás empresas del rubro.Esto generó desazón en las autoridades de la Cooperativa, incluso hubo fuertes rumores de que la casa central, en Sunchales, no iba a abrir las puertas ayer, aunque luego se ratificó que, al menos por estos días, no se afectará la operatoria habitual.“Lamentablemente quedamos en medio de una pelea que intenta corregir la lechería nacional, la que será muy larga para nuestra emergencia”, manifestaron fuentes de la empresa, y aclararon que a pesar de que el acuerdo estaba pactado y la asistencia aprobada en el marco del Fondear, el desembolso del dinero quedó condicionado a otros acuerdos con la entidad gremial. Ante este escenario, las autoridades de la Cooperativa reconocieron que “así no se puede seguir” y que “no quedan opciones”.En el Gobierno insisten con modificar un aporte extra que cada industria láctea realiza por empleado a la entidad gremial, homologado en el año 2009. ATILRA ya había accedido a una refinanciación del mismo en el marco de las negociaciones por la reestructuración de SanCor, y hasta se manifestaron abiertos a seguir discutiendo este monto en el caso de las demás empresas.Durante las reuniones se plantearon diferentes propuestas para modificar esa contribución que en la actualidad ronda los $ 3.500 por empleado. La moción del gobierno era establecer una escala entre $ 500 y $ 1.500, aunque después se acordó cambiar a un esquema por producción de leche (de $ 0,02 a $ 0,03 por litro). Pero algunas empresas nucleadas en el CIL y Apymel rechazaron la propuesta, por lo que la negociación quedó trunca.Con ese panorama, la cooperativa podría entrar en convocatoria de acreedores en breve y aumenta seriamente la posibilidad de un conflicto laboral de gran escala, que en algunas áreas del Gobierno temen que explote en plena campaña electoral.A esto se suma el conflicto con el gremio de. El secretario adjunto Pablo Moyano se reunió ayer con funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes de la empresa SanCor para hallar una solución a la crisis de lacompañía láctea, pero no se concretaron avances y volverán a reunirse hoy.Los trabajadores camioneros de la rama de lácteos están perjudicados por la situación de la láctea, que no paga por los servicios de transporte. En definitiva los choferes están afectados de manera indirecta, algo que sucederá sin dudas con otros sectores relacionados a la cooperativa.En el medio de la debacle los. Muchos comenzaron a recibir los rechazos de los cheques con los que les pagaron las producciones de diciembre, enero y hasta febrero. Y varios ya escucharon de fuentes cercanas a SanCor que no van a cobrar la producción de abril. Esto hace que día a día muchos, de los pocos que siguen enviando la materia prima a la cooperativa, busquen otras industrias donde volcar su producción.Ahogada por las deudas, sin asistencia económica ni financiera, mirada con recelo por parte de todo el sector y sin leche, ¿qué va a ser de SanCor?