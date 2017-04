Siete de 21 son los puntos que consiguió la ‘Crema’ en lo que va del año y, si bien son pocos y no le alcanza para salir del fondo de los promedios, da pelea en cada presentación. La sensación es que podría estar un poco mejor.

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo domingo, a las 19.30, a Olimpo en Bahía Blanca y uno de los que regresa al equipo es Leandro Díaz. El tucumano recibió la quinta amarilla, de manera absurda, una vez finalizado el juego ante Independiente, no pudo estar contra Boca y es por esto que ‘estoy con muchas ganas de jugar, me perdí un partido lindo y ahora preparándonos para Olimpo’, apuntó el tucumano.



- ¿Cómo lo vista al equipo en el partido ante Boca?

- No fue un partido tan vistoso, ninguno de los equipos tuvo tantas llegadas, las más claras las tuvimos nosotros, no las pudimos convertir.



- No es algo menor, pero pareciera que les está faltando convertir para ganar. Defensivamente hicieron un gran partido el domingo y vienen teniendo buenas actuaciones.

- Sí, lo importante es que no nos hicieron goles pero también nosotros tenemos que convertir y no lo estamos haciendo y eso nos cuesta. Tenemos que pensar en ganar todos los partidos, lo venimos diciendo desde que empezó el campeonato y van pasando las fechas y nada. Quedan 9 finales que las tenemos que ganar.



- ¿Sacan números?

- Mínimo tenemos que ganar seis partidos para soñar con quedarse en primera.



- Y uno de esos seis es el del domingo, ante un rival directo. Valen muchísimo esos triunfos…

- Sí, es un partido de esos de seis puntos o nueve, es un rival directo y lo tenés que bajar. Tenemos que ir a ganar el partido, no podemos meternos atrás ni especular con nada, tenemos que ir y volvernos con los tres puntos.



- ¿Te sorprendió el triunfo de Olimpo en Paraná?

- No me sorprendió el triunfo de Olimpo, ya Independiente le había hecho cinco a Patronato, no estaban jugando bien y cometieron muchos errores en la defensa.



- ¿Qué partido imaginás en Bahía?

- Difícil, los dos vamos a querer cuidar el resultado pero nosotros no podemos especular, vamos a salir a atacar, es lo único que nos queda, tenemos que ganar como sea.