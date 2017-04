Libertad sigue invicto en el Oficial

En la noche del martes se completó la cuarta fecha del Torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Basquet. En barrio Villa Rosas, Peñarol recibió a Libertad, el único invicto que tiene la competencia. Luego de un primer tiempo parejo y de irse al descanso largo igualados en 33, los Tigres tuvieron un gran tercer cuarto para ganarlo 31 a 17 y hacer una diferencia que terminaría siendo decisiva en el juego. Facundo Breques con 28 unidades fue el goleador del ganador, mientras que Lucas Demo se destacó en el local al convertir 23.



POSICIONES

Zona A: Unión 7 puntos; Ben Hur e Independiente 6; Quilmes 5.

Zona B: Libertad 8 puntos: Atlético 6; Peñarol y 9 de Julio 5.



PROXIMA FECHA

La quinta del Preparatorio comenzará este viernes y se completará el miércoles 3 de mayo, con esta programación:

Zona A: viernes, a las 21.30, Unión vs. Independiente; unes, a las 20.30, Ben Hur vs. Quilmes.

Zona B: viernes, a las 21.30: 9 de Julio vs. Peñarol; miércoles 3, a las 22, Atlético vs. Libertad.



ROMPIO EL MALEFICIO

El bahiense Emanuel Ginóbili se reivindicó en la noche del martes de cuatro partidos de sequía y anotó por primera vez en la serie de playoffs que San Antonio pasó a comandar por 3 a 2 frente a Memphis. Los Spurs se impusieron en el AT&T Center por por 116 a 103, y quedaron a una victoria de avanzar a la semifinal de conferencia, donde ya espera Houston. El sexto partido será hoy en Memphis. Manu jugó 17 minutos y fue el primer cambio por el que optó el técnico Gregg Popovich al momento de comenzar la rotación. Llegando desde el banco el argentino anotó 10 puntos (no había convertido en los cuatro juegos anteriores de esta postemporada), bajó un rebote, entregó tres asistencias y registró la misma cantidad de robos. De esta manera evitó superar su peor sequía, que ocurrió en la 2002/03, cuando después de sus primeros 17 partidos en la NBA, en los que marcó puntos, se le mojó la pólvora y pasó cuatro juegos sin anotar. El goleador del juego fue su compañero Kawhi Leonard con 28 tantos y ahora los Spurs quedaron a un triunfo de adjudicarse la serie. El australiano Patty Mills, con 20 puntos y cuatro triples durante los últimos 12 minutos de juego, también resultó una pieza clave para que los texanos se llevaran el partido. Al ganador de la serie entre San Antonio y Memphis lo espera Houston, que terminó de liquidar a Oklahoma City Thunder con una victoria como local por 105 a 99. El base James Harden fue la figura y máximo anotador de los Rockets con 34 tantos, pero la gran atracción de la noche resultó nuevamente su colega de Oklahoma, Russell Westbrook, que estuvo a una asistencia de estirar a 43 su récord de triples dobles: terminó con 47 puntos, 11 rebotes y entregó 9 pases gol.