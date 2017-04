TRL: CRAR debuta el sábado

Este sábado 29 de abril se pone en marcha el Torneo Regional del Litoral y el Círculo Rafaelino de Rugby, que en esta temporada jugará en el Ascenso, estará recibiendo a Los Caranchos con el arbitraje de Ulises Ruiz (UER).

Todo el programa: Primera (16 hs.):Zona A: GER vs Tilcara (Federico Recagno), Provincial vs Jockey (Germán Rabbia), UNI (SF) vs Duendes (Víctor Rabufetti). Zona B: CAE vs UNI (R) (Antonio Mendoza), Santa Fe RC vs CRAI (Juan Spirandelli), Rowing vs Old Resian (Emilio Traverso). Ascenso (16 hs.): CRAR vs Los Caranchos (Ulises Ruiz), Pampas vs Logaritmo (Fernando Porcel), Cha Roga vs La Salle (Andrés Sorisio).