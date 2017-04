Se abre la quinta fecha

Este jueves se pone en marcha la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con cuatro adelantos, entre ellos: Atlético de Rafaela vs 9 de Julio.

El ‘León’ es uno de los líderes, junto con Ben Hur (que hoy recibe a Libertad) y no tendrá una parada fácil pero llega en un gran momento, lo cual hace aún más prometedor dicho compromiso. La ‘BH’, que también tiene puntaje ideal, se medirá ante el elenco sunchalense en la cancha principal de Barrio Parque.

Los otros juegos de hoy se disputarán en Sunchales y Clucellas. Unión recibirá a Brown de San Vicente y Florida a Ferrocarril del Estado.



Todo el programa de partidos de esta 5 fecha: Hoy: 20.30 Ben Hur vs. Libertad (Javier Simoncini), 21 Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (Silvio Ruíz), 21.30 Florida vs. Ferrocarril del Estado (Sergio Rusch), 22 Unión vs. Brown (Enrique Calderón). Domingo 30/04: 15.30 Sportivo Norte vs. Arg. Quilmes, Dep. Ramona vs. La Hidráulica, Peñarol vs. Arg. Humberto.



Primera C. Por otro lado vale recordar que el próximo domingo dará comienzo el torneo de la Primera C con la disputa de la primera fecha del Apertura (serán siete capítulos), la cual tendrá la siguiente programación: Sp. Libertad E.C. vs. Belgrano San Antonio, Juventud Unida Villa San José vs. Sp. Aureliense, Dep. Bella Italia vs. Deportivo Susana, San Isidro de Egusquiza vs. Atlético Esmeralda.