Precisan la figura del "abuso sexual"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Senado sancionó ayer por unanimidad una ley que establece una definición legal más precisa para el delito de "abuso sexual" con el objetivo de que no quede librado a la interpretación del juez.La nueva ley, deja aclaradas todas las acciones que deben ser penadas como abuso sexual, en respuesta a una serie de causas judiciales de los últimos años en las que se resolvió, por ejemplo, que obligar a una persona a practicar sexo oral no constituía abuso sexual porque no era una forma de acceso carnal.Se trata de una modificación al artículo 119 del Código Penal de la Nación, que establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión para "el que abusare sexualmente de una persona menor de 13 años, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder".La nueva normativa indica que la pena será de 6 a 15 años de prisión cuando, en esas circunstancias, hubiere "acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías".Además, la pena será de 8 a 20 años de prisión si "resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima" o si el hecho "fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda". También cuando "el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave", cuando "el hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas", cuando el hecho fuere cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones" o cuando "fuere cometido contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente con el mismo".En la misma votación, los senadores aprobaron y giraron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para eliminar la suspensión del juicio a prueba (probation) en los casos de violencia de género.En tanto, la Cámara de Diputados aprobó también ayer en sesión especial, un proyecto de ley que establece la privación de la responsabilidad parental (patria potestad) por femicidios, lesiones gravísimas y abuso sexual contra el hijo o hija por parte de alguno de los progenitores.La Cámara baja aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial, de manera tal que bastará con una sentencia o un procesamiento judicial a un autor de femicidio u otros delitos aberrantes para que automáticamente quede privado de la patria potestad sobre sus hijos.