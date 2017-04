El "robo del siglo" fue USD 8 millones

ASUNCION, 26 (AFP-NA). - Los asaltantes de una transportadora de caudales de la paraguaya Ciudad del Este se llevaron un botín de 8 millones de dólares, informó la empresa este martes. En base a informes policiales, la prensa especulaba que el monto sustraído podía ascender a 40 millones de dólares.

"Tras un primer recuento, el importe sustraído de la planta de Ciudad del Este (330 km al este de Asunción) no supera los ocho millones de dólares", informó la empresa Prosegur en un comunicado.

Explicó que la acción del personal de Prosegur así como las medidas de seguridad con las que cuentan las bases de procesado y gestión de efectivo, permitieron aguantar el asalto durante más de dos horas y limitar la acción de los asaltantes.

"El ataque no tuvo incidencia en los servicios que presta Prosegur en todo el Paraguay. La compañía completó el 100% de los servicios a pesar de las circunstancias excepcionales que se vivieron" en Ciudad del Este, comunicó la empresa.

Medio centenar de pistoleros, en su mayoría brasileños, volaron la bóveda del edificio de Prosegur en Ciudad del Este y sembraron el terror por aproximadamente tres horas en la población de esta urbe de la triple frontera con Brasil y Argentina.

La acción, en horas de la madrugada del lunes, dejó como saldo cuatro muertos, uno en filas policiales y tres delincuentes, además de ocho detenidos durante el escape en territorio brasileño.

La banda prendió fuego a unos 15 vehículos en lugares estratégicos de Ciudad del Este como estrategia de distracción, incluida la entrada de la jefatura policial del lugar, a 4 km del lugar del asalto.

Tras los sucesos, el comandante de la Policía paraguaya, Luis Rojas, anunció el descabezamiento de la cúpula policial del departamento de Alto Paraná cuya capital es Ciudad del Este.



8 DETENIDOS EN BRASIL

RIO DE JANEIRO, 26 (AFP-NA). - La policía brasileña informó el martes de la detención de ocho sospechosos luego del asalto a una empresa de transporte de caudales en una ciudad paraguaya fronteriza, apodado "el robo del siglo". La policía del estado de Paraná exhibió fajos de dólares y otras divisas en bolsas de plástico, así como un poderoso rifle automático.

En total, seis rifles de asalto fueron encontrados, así como munición, dos botes y siete vehículos. Por el contrario, no informó sobre cuánto dinero producto del asalto perpetrado el lunes en la paraguaya Ciudad del Este fue recuperado, que podría alcanzar la suma de 40 millones de dólares.

Además de los ocho sospechosos en custodia, otros tres hombres murieron durante un tiroteo el lunes, cuando los asaltantes brasileños se replegaban hacia la frontera, informaron autoridades de ambos países.

Unos 50 pistoleros brasileños y paraguayos protagonizaron el "asalto del siglo" en Paraguay la madrugada del lunes, al robar un millonario botín, empleando fusiles y explosivos, de la sede de una empresa transportadora de caudales.

El suceso se produjo en las primeras horas del lunes en la empresa de caudales Prosegur de Ciudad del Este, en la triple frontera con Brasil y Argentina, a 350 km de Asunción.

Los informes policiales identificaron a miembros del brasileño PCC (Primer Comando Capital) entre los integrantes de la banda, el grupo criminal organizado que opera desde Sao Paulo.